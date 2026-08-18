房地产拍卖市场活跃，在今年上半年拍卖的房地产环比增加12.3%至292个，创下五年来的新高。

根据瑞联集团旗下宜迪产业咨询公司（ETC）的数据，今年上半年挂牌拍卖的房地产中，74%属于抵押逼售（mortgagee sale），共216个，比去年下半年增加30.9%。

业主求售（owner sale）的房地产占18.2%，共有53个，环比减少14个。其余房地产来自法庭拍卖、受托人销售、分层地契管理委员会销售，以及清盘公司销售等。

住宅占比49.3%仍然最大

在各类房地产中，住宅的占比仍然最大，为49.3%。工业、零售、办公楼和店屋分别占29.8%、15.8%、3.8%和1.4%。

宜迪产业拍卖与销售总监陈紫萍说：“上半年抵押逼售的房地产增加，主要是因为整个融资环境收紧，包括贷款标准、审批流程和合规要求的变化，以及过去一两年借贷成本上升。”

至于业主求售的房地产持续减少，陈紫萍指出，这是因为转售市场表现稳健，使借款人能够在房屋被强制收回前，选择通过公开市场出售房地产。“综合来看，这些趋势反映的是一个依然保持审慎和挑剔的市场，而非市场陷入困境的信号。”

今年上半年有13个住宅和工业房地产拍卖成交，交易量与去年下半年相同，总交易额为2767万元。

另一家房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）也观察到挂牌拍卖的房地产有增加的趋势。

根据莱坊统计，第二季有157个房地产进行拍卖，连续第五个季度上涨。若加上第一季的148个，上半年共有305个房地产挂牌拍卖。

第二季的拍卖房地产中，有109个属于抵押逼售；另有32个是业主求售。

有九个房地产敲槌售出。若不包括一宗未公开交易价的法庭拍卖房地产，其余成交房地产的总交易额达1400万元，成交率为5.7%。

莱坊房产拍卖与销售部主管陈智群指出，成功出售的房地产包括住宅和工业房地产。购房者寻求高性价比的房子，而企业主则是为了购买用于经营的办公场所。

“尽管经济不确定因素和地缘政治紧张局势持续，整体房地产市场环境趋于审慎，买家也更加挑剔，但价值驱动型需求依然显著。买家主要寻求入场价格较低、具备重建潜力，或可立刻使用的房地产。”

陈紫萍也认为拍卖市场会保持稳定。她预测，今年下半年的总交易额会稳健适度上升。宏观经济和地缘政治的影响，可能促使买家继续保持谨慎，抑制交易量的增长。