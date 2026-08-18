新加坡首个私营辅助生活设施正式投入一期运作，每月基本收费从去年宣布的8900元下调至从8000元起跳，降幅10%。发展商预期，开业后一年入住率能达三四成，第二年将超过八成。

鹏瑞利集团（Perennial Holdings）一年前为位于培立道（Parry Avenue）的鹏瑞利颐乐苑（Perennial Living）揭幕，星期二（8月18日）宣布这个康养设施正式投入运营。

项目的200个辅助生活住房单位、鹏瑞利颐康中心（Perennial Wellness）和餐厅将在第一阶段投入运作；100个疗养院病床则开始接受预订，预期能在今年第四季投运。

项目在今年8月初获临时入伙准证（TOP），第一批住客预期这个月开始陆续迁入，目前，约有五间辅助生活住房已签订租约。

鹏瑞利集团执行董事长潘锡源接受《联合早报》专访时说，颐乐苑的目标是有刚需的中高端市场，对设施要求更严苛。由于项目是一个重资产投资，买地建康养中心成本高昂，因此潘锡源说他拼的是服务。（关俊威摄）

鹏瑞利集团执行董事长潘锡源接受《联合早报》专访时说，颐乐苑的目标是有刚需的中高端市场，这个群体的长者原来的居住环境就不差，对设施的要求会更严苛。

“这些长者不会看楼花，必须要看到实体和真实的环境做决定，要他们搬入我们的设施，这里的水平必须比他们的住家好。”

在新加坡，只有65岁及以上的长者能入住辅助生活设施，潘锡源透露，自去年宣布项目以来接获许多询问，多数都是七八十岁的长者。

由于项目是重资产投资，买地建康养中心成本高昂，因此，潘锡源说他拼的是服务质量。

考虑到大环境的不确定性，颐乐苑的辅助生活单位起步价，从去年宣布的8900元，下调10%至8000元起跳，供选择的单位面积介于302至569平方英尺。

40个专为轻度和中度失智者设计的辅助生活单位，每月租金则另加1200元，从9200元起跳。

100张疗养院病床中也会拨出约30%，给失智症晚期患者。疗养院的每月配套收费从7600元起跳，需要特别照护的失智症晚期病人则每月增收1500元，每月配套从9100元起。

此外，颐乐苑的疗养院也提供入住最短三天的临时护理服务，协助病人手术后康复，或提供照护者喘息空间。

目前，颐乐苑有约150名至180名工作人员服务300个床位，比率为0.5至0.6。潘锡源说，即使利用科技，现阶段人力不会大幅下降，因为到目前为止，人工智能（AI）人形机器人不能完全取代护工。

应对社会老龄化 可借鉴中国“公建民营”模式

在谈到老龄化社会的需求与成本时，潘锡源说，如果政府要解决社会高龄化的需求，可考虑借鉴中国的“公建民营”模式，运营商就没有买地建楼的重资产成本，收费就可降下来，同时解决 人口老龄化 带来的问题。

他也说，在中国，机构养老不是最大市场，而是居家养老。他希望培立道项目能成为一个卫星中心，将服务覆盖到在周边居住的长者，以居家养老的模式照顾他们。他透露，接下来会开展这方面的工作。

“能够自理的老人不需要住进来，我们可通过穿戴仪器，远程监控他们的高血压、糖尿病和胆固醇数据，在适当的时候到这里看医生、做治疗，有需要的时候我们再派技师、护工上门服务。”

潘锡源也曾向政府反馈，新加坡组屋区密集，可利用组屋底层的空间打造私营老人中心，提供中西医、康复服务结合医养。

他也希望，新加坡的养老事业规模能扩大，以达到资源共享，并希望政府在这方面设定更多明确的规划条例。