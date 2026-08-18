沈财福企业集团V3旗下公司利维喜（LAC Global）已完成收购MASQUELIER’S法国松树皮提取物精华片业（MASQUELIER’S®French Pine Bark Extract，下称MASQUELIER’S）业务，并计划继续扩展在东亚、中东和非洲市场的业务。

根据V3集团星期二（8月18日）发布的消息，利维喜通过收购MASQUELIER’S的专利技术，引入超过70年欧洲营养科学经验，把久经考验的科学传承与一个亚洲平台结合，以便为全球消费者提供大众优质保健品。

V3集团的文告并没透露收购交易金额。文告指出，基于法国科学家马斯魁勒教授（Prof Jack Masquelier）在低聚原花青素（oligomeric proanthocyanidins，简称OPCs）的研究成果，MASQUELIER’S拥有独家萃取技术和几十年在OPCs抗氧化作用的研究和临床试验。

V3集团创办人及执行主席沈财福说：“人们如今寿命更长，但机会在于帮助他们活得更好。”

文告指出，MASQUELIER’S是MASQUELIER’S® Anthogenol的创始者及商标持有人，该品牌是亚太地区最广为人知的OPC保健品品牌。MASQUELIER’S法国松树皮提取物精华片至今已卖出超过2亿5000万片，是利维喜在亚洲最重大和持久的产品。

文告还指出，自2026年开始，利维喜继续加速区域扩充，如今它在新加坡、马来西亚、菲律宾、台湾、香港和越南经营着超过250间零售店，在蒙古、印度、印度尼西亚和泰国另有特许经营业务。除了实体店，它的电子商务业务也日益增长。在亚洲以外，它的产品也销售于非洲、中东和南美洲部分市场。

“展望未来，利维喜将深化现有市场业务同时寻求在亚太和国际的新增长机会。除了地理扩充，利维喜也继续投资于产品创新和基于科学的营养方案。”