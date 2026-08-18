油价上涨及美国最新零售数据不如预期，抑制美股交投情绪，三大股指星期一（8月17日）皆收跌。

道琼斯工业指数跌0.51%至53459.78点；标准普尔500指数跌0.52%，报7745.06点；纳斯达克综合指数下滑0.31%，报2万6644.91点。

中东紧张局势持续，推动油价上升超过2美元（约2.60新元）。另一方面，美国7月零售销售额环比下跌0.6%，与市场预期的上升0.1%相反，动摇投资者信心。

新加坡海峡时报指数星期一闭市涨24.87点或0.43%，收报5768.46点。

星期二（18日）可关注的股票：

1）英利英国房地产信托（Elite UK REIT）独资子公司Elite Phoenix贷款5000万英镑（约8655万新元）。这笔贷款的还款期限是48个月。

公司将用贷款为现有贷款进行再融资，以及用于一般企业开支和作为流动资金。

英利英国房地产信托单位价格星期一上升0.93%，报0.545元。

2）美国汉普郡联合房地产信托（United Hampshire US REIT）宣布以3400万美元的价格脱售位于美国马萨诸塞州的一座房地产BJ’S Quincy。

这笔交易预计会在9月15日完成。

美国汉普郡联合房地产信托单位价格星期一收报0.525元，无变动。

3）马可波罗海业（Marco Polo Marine）在开市前发布的第三季业务报告显示，总毛利达到1500万元，同比上升7%。

营收同比上升13%至3570万元；毛利率为42%。

若以首九个月来看，总毛利上升30%至4640万元；营收同样增长30%至1亿零970万元。

公司股价星期一报0.133元，无变动。