位于小印度凡尔登路（Verdun Road）和三龙路（Sam Leong Road）交界处的一栋永久地契大楼Verdun House，已通过买家出价（EOI）方式推出市场求售，要价为8200万元。

这栋大楼是飞龙集团（Fragrance Group）执行主席许伟明在2022年4月以5510万元买下的。这意味着，他现在的要价，比当初的收购价高出49%或2690万元。

戴德梁行（Cushman & Wakefield）是Verdun House的独家营销代表。

它在星期二（8月18日）发文告说，这栋大楼占地面积为7316平方英尺，根据市区重建局（URA）2025年发展总蓝图，这地段被划定为“商业”用途，容积率4.2，重建后的总楼面面积最高可达3万零728平方英尺。

这栋高四层的大楼已全部出租，一楼由餐饮和零售租户入驻，楼上各层则租给一家共享居住（co-living）运营商，为投资者带来多元化的租金收入来源。

Verdun House与著名百货商场慕斯达法购物中心（Mustafa Centre）仅一街之隔。

这项目的销售活动将于9月21日下午3时截止。