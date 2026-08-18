今年5月上市的Justco，将被纳入MSCI全球小型市值指数－新加坡指数（MSCI Global Micro Cap Indexes-Singapore Index），2026年8月31日股市闭市时生效。

共享办公空间业者Justco星期二（8月18日）宣布，MSCI在8月审视指数后，将Justco纳入MSCI全球小型市值指数－新加坡指数的成份股行列。

公司今年5月22日在新加坡交易所主板上市，上市三个月就被纳入指数，这个里程碑有望提高公司在全球投资者中的知名度，并凸显它作为一家新上市公司日益提升的形象。

公司执行主席兼总裁龚万鑫在文告中说：“MSCI的指数纳入标准会重点关注公司规模、股票流通数量和流动性，因此，上市三个月内达到这些标准，能够有效反映市场对JustCo股票的关注度。这让我们在上市初期就能接触到更广泛的新加坡股票投资者群体。”

今年上半年，集团的营收同比增长24%至8080万美元（约1亿零300万新元），现金息税折旧摊销前盈利（Cash EBITDA）增长超过一倍至1060万美元，现金息税折旧摊销前盈利率则从去年的6.6%扩大到13.1%。

此外，截至6月底公司持有1亿6940万美元的现金，并无银行欠债。董事会也提出自2027财年开始，派发50%净利为股息的股息政策。

截至2026年6月30日，Justco在亚太区有57个运营中心，有3万7350个工作台，接下来还会增加21个中心，使到集团的网络达到78个中心。

其中一个新中心是乌节坊，它将JustCo的服务范围，从灵活办公空间扩展至集共享办公与共享居住于一体的服务。截至早上11时25分，Justco的股价跌0.81%，报0.615元。