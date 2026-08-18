许兄弟生态工程（Koh Brothers Eco Engineering，简称KBCE）涉及三项法律纠纷，可能面临共约5760万元的潜在负债。

诉讼案消息公布后，KBCE股价一路下跌。截至星期二（8月18日）早上11时34分，KBCE股价下跌7.02%至0.106元。许兄弟股价则维持在0.27元。

根据公司星期二开市前在新加坡交易所发表的文告，这三起法律纠纷当中，索偿金额最大的是合资伙伴对许兄弟生态工程的仲裁诉讼。

与KBCE组成财团竞标建筑工程的合资伙伴，指公司没有按财团协议注入与所占股份相应的资金。这些合资伙伴向公司索偿2330万元，或者作为替代，约2070万元的赔偿。

KBCE进行抗辩，并强调会积极抗辩到底。原本定于8月26日的聆讯已展延，日期有待仲裁庭确定。

指合资伙伴违约引来反诉

另一起法律纠纷同样涉及一个合资伙伴。KBCE与伙伴组成的合资公司，标得一项建筑工程。合资公司另外委任KBCE为分包商，进行部分工程。

作为分包商，KBCE指合资公司少付3780万元的费用。合资公司却提出反诉，指KBCE违约、超额付款以及拖延工程造成损失，并索偿总额约3710万元。

KBCE另外又对这个伙伴展开诉讼，一个原因是伙伴借调给合资公司的职员，所领取的薪水并未获批准或过高。

伙伴公司于是提出追偿反诉，若合资公司须赔偿KBCE，KBCE须要按股份占比退回部分款项给作为股东的伙伴公司。

这起纠纷长达数年，双方提出的部分指控被驳回，也有一部分获得赔偿。合资伙伴于今年8月7日针对分包商协议的赔偿，申请最终付款庭令。

KBCE预测，对合资伙伴反诉而面临的最高风险敞口约2050万元。

文告还说，合资公司银行户头仍有一些未解决纠纷，而这个户头有4000多万元还未分配。

分包商指许兄弟恶意串谋

KBCE面对的第三起法律纠纷，涉及一家前分包商。

这家分包商参与一项建筑工程的合同被KBCE终止，因此入禀高庭起诉KBCE和许兄弟建筑土木工程有限公司主席许庆祥，并索取918万元至1378万元的盈利损失赔偿。

分包商指两者单方面毁约，还恶意串谋，通过终止这份分包合同对分包商造成损害。KBCE准备提出反诉，但三方目前已同意参加调解，会议日期尚未确定。

尽管诉讼案缠身，但KBCE说，这并未对公司的持续经营能力构成重大疑虑。

公司指出，截至6月30日，公司净资产达1亿2470万元，且预计财团及分包商纠纷，不会在未来12个月内得出最终结果。