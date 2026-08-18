大华银行现任副首席风险官陈俊兴，将从9月1日起出任亚细安及大中华区主管。

他将向大华银行副主席兼总裁黄一宗直接汇报，同时也将成为大华银行管理执行委员会的成员之一。大华银行星期二（8月18日）发文告宣布这项人事变动。

该银行指出，在这一新职位上，陈俊兴将负责推动大华银行的区域业务，包括在马来西亚、印尼、泰国、越南和中国大陆的全资子公司，以及在香港和台湾的分行。他将与这七个市场的当地首席执行官及管理团队紧密合作，以加强银行区域业务之间的联结与协同，加速拓展跨境与营收机遇，并为银行实现长期增长。

陈俊兴还将主管大华银行的外国直接投资（FDI）咨询部。这是一支专属团队，旨在通过协助企业对接亚细安及大中华区生态系统的合作伙伴和行业网络，把握跨境增长机遇。

文告也说，此次任命是大华银行持续进行领导层转型的一部分，体现了银行深化区域联结、紧抓亚细安与大中华区之间日益增长的跨境资金流的战略。

黄一宗说：“亚细安是大华银行增长战略的核心，并正成为一个日益重要的全球经济枢纽。随着亚细安与大中华区之间的贸易、投资和财富流动的加深，整个区域正在涌现新的机遇。”

他认为，陈俊兴拥有丰富的区域领导经验，并对大华银行业务体系有着深刻理解，是加速银行区域业务增长的绝佳人选。

这项宣布公布后，大华银行股价上升，从早上11时的40.72元，抬高至12时的40.81元；早盘该银行股价整体滑落0.78%。