新加坡首个私营辅助生活住宅 内有何乾坤？
位于培立道（Parry Avenue）的新加坡首家私营辅助生活住房——鹏瑞利颐乐苑（Perennial Living）星期二（8月18日）正式投运。第一批住客这个月开始陆续迁入，约五间辅助生活住房已签订租约。住户的生活设施，到底长什么样子？
颐乐苑占地19万5000平方英尺，共建有200个辅助生活住房单位、100张疗养院病床和颐康中心（Perennial Wellness）。 （邬福梁摄）
新加坡首家私营辅助生活住房投入运营，月租从8000元起跳，不禁让人对里面的设施感到好奇。《联合早报》近期参观了设施，了解里面的庐山真面目。
颐乐苑占地19万5000平方英尺，共建200个辅助生活住房单位、100张疗养院病床和颐康中心（Perennial Wellness）。
设施进出口，设计成一个开放式的公园，主要目的是让住户保持与大自然的接触。
在新加坡，只有65岁及以上的长者能入住辅助生活设施，因此这类设施的医疗设施也受关注。颐乐苑里的颐康中心（Perennial Wellness）提供医疗护理、康复治疗和结合中西医的医疗中心，也设有水疗池辅助康复运动。
颐乐苑也有40个专为轻度和中度失智者设计的辅助生活单位。除了有特别护工照料起居，也通过活动刺激住户的感官，延缓病情恶化。
费用方面，辅助生活住房单位每月租金8000元起，供65岁及以上长者入住。40个专为轻度和中度失智者设计的辅助生活单位，每月租金另加1200元，从9200元起跳。
设施内的疗养院预计在今年第四季投运，每月租金从7600元起跳。需要特别照护的失智症晚期病人，则每月增收1500元，每月配套从9100元起。
鹏瑞利集团执行董事长潘锡源接受《联合早报》专访时说，项目的目标人群，是有刚需的中高端市场，这个群体的长者原来的居住环境就不差，对设施的要求会更严苛。