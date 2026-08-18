新加坡首家私营辅助生活住房投入运营，月租从8000元起跳，不禁让人对里面的设施感到好奇。《联合早报》近期参观了设施，了解里面的庐山真面目。

颐乐苑占地19万5000平方英尺，共建200个辅助生活住房单位、100张疗养院病床和颐康中心（Perennial Wellness）。

设施进出口，设计成一个开放式的公园，主要目的是让住户保持与大自然的接触。

面积达1.5公顷的疗养公园就在项目进口处。公园将提供住户户外康复训练、漫步蝴蝶小径。公园还将设有狗狗活动区和宠物治疗区。（邬福梁摄）

在新加坡，只有65岁及以上的长者能入住辅助生活设施，因此这类设施的医疗设施也受关注。颐乐苑里的颐康中心（Perennial Wellness）提供医疗护理、康复治疗和结合中西医的医疗中心，也设有水疗池辅助康复运动。

住户可通过医疗器材辅助腿部肌肉康健。（邬福梁摄）

科技辅助治疗。（邬福梁摄）

暖水池助力住户通过水疗做康复。（邬福梁摄）

西医专科问诊室。（邬福梁摄）

颐乐苑也有40个专为轻度和中度失智者设计的辅助生活单位。除了有特别护工照料起居，也通过活动刺激住户的感官，延缓病情恶化。

延伸阅读 新加坡首个私营辅助生活住宅投运 月租8000元起

失智症住户居住园内有唤起记忆的旧巴士和投币公共电话亭。（邬福梁摄）

失智症患者可在巴士车上进行音乐治疗。（邬福梁摄）

失智症住户定期在巴士上理发。（邬福梁摄）

疗养院病床预计今年第四季开始运营。（邬福梁）

费用方面，辅助生活住房单位每月租金8000元起，供65岁及以上长者入住。40个专为轻度和中度失智者设计的辅助生活单位，每月租金另加1200元，从9200元起跳。

设施内的疗养院预计在今年第四季投运，每月租金从7600元起跳。需要特别照护的失智症晚期病人，则每月增收1500元，每月配套从9100元起。