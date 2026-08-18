中东冲突升级，推涨油价和通胀风险，亚太股市星期二（8月18日）普遍下滑，新加坡股市也无法幸免，海峡时报指数挫跌1.16%或67.06点，收报5701.40点。

本地股市星期二交易额20亿元，交易量14亿7000万股；341只股下滑，250只股上扬。

纵观海指成份股，有18只股下滑，其中香港置地卖压最大，挫跌2.91%至8.33美元；八只股上扬，其中胜科工业（Sembcorp Industries）最受追捧，走高1.84%至6.08元。

美国和伊朗6月签署的停战协议在星期一（17日）到期，一名伊朗官员指出，由于与美国的谈判陷入僵局，伊朗决定从防御政策，转变为全面进攻政策。

受上述言论影响，原油价格节节攀升。截至星期二下午5时，布伦特原油价格报每桶87.08美元，涨0.24%；近五个交易日内则已走高超过2%。

展望本周剩余交易日，FSM Global研究及投资组合管理部研究分析师潘哲川接受《联合早报》访问时指出，海指大致会维持区间波动，地缘政治风险和市场套利活动，会限制海指的上涨空间。

“中东局势是重要的风险因素，若紧张局势进一步升级，导致航运路线受阻，并推高原油和货运价格，市场的风险情绪将随之减弱。”

CG资产管理公司投资组合经理莫里亚蒂（Emma Moriarty）也说，若油价长期居高不下，美国联邦储备局可能被迫在今年内按下升息键。

芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具显示，美联储在9月16日升息25个基点的概率为34.4%；到了10月28日，升息的概率则达到49%。

纵观亚太股市，东京股市遇上最大卖压，下滑2.54%。首尔和台湾股市也面临超过1%的跌幅。