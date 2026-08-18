知情人士透露，健身房连锁品牌Anytime Fitness Asia的持有者正考虑出售旗下健身业务，若包括债务在内，这项交易的估值最高可能达到4亿美元（约5亿1100万新元）。

彭博社星期二（8月18日）引述消息人士报道，在亚洲八个市场经营Anytime Fitness业务的Inspire Brands Asia，正与一家顾问机构合作筹划出售事宜。目前，公司已开始接触潜在买家。

消息人士也说，相关讨论仍在进行中，尚无法确定最终会否达成交易。

官方网站显示，Anytime Fitness Asia在新加坡、菲律宾、香港、马来西亚、印度尼西亚、台湾、泰国和越南拥有超过600家健身俱乐部，其中超过150家为公司自营门店。

Inspire Brands Asia是在2020年冠病疫情暴发后收购了这项业务。它的背后投资者包括区域内一些主要的特许经营合作伙伴，以及Exacta Capital Partners和Aura Group。