在新加坡交易所凯利板上市的Medi Lifestyle，计划以每股0.049元的价格配售近1亿7859万新股，集资875万元，主要用以扩充业务。

Medi Lifestyle星期二（8月18日）发文告指出，扣除与配售相关的费用后，公司预计会获得859万元净收益。

净收益的70%或约601万元，将用来拓展业务，包括战略投资、并购、建立战略合作伙伴关系；25%的资金或约212万元，用作一般运营资金，用于支付行政开支、人力成本等；其余5%的资金则用来偿还一笔股东贷款。

配售的新股，占公司配售前已发行及缴足股本的31.49%。

文告说：“新增资本将赋予Medi Lifestyle更大的灵活性，以评估和把握相关机会，同时为运营提供充足资源。公司也希望扩大股东基础，提高交易流动性。”

Medi Lifestyle在8月16日曾宣布，拟收购全民牙科（Q&M Dental Group）人工智能（AI）平台60%的权益。这笔拟议交易的收购价为676万元，公司将通过配售新股支付收购金额。

Medi Lifestyle的业务涵盖产后护理、脊椎及物理治疗，以及农业商品贸易。

Medi Lifestyle星期二闭市报0.089元，上涨14.10%或0.011元。