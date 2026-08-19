经商环境复杂多变之际，不少新加坡中小企业还面临接班难题。一些中小企业甚至是老字号因后继无人，只能选择结束营业。

总部位于新加坡，专注收购优质中小企业并培养新一代领导者的帝马合伙人（Timah Partners）获得一笔6000万元的债务融资，支持在新加坡的收购战略。

帝马星期三（8月19日）发文告透露，这轮融资采用伞形架构和分阶段提款机制。投资方包括大华银行（UOB）、兴业银行（RHB Bank）及风险投资机构Genesis Alternative Ventures。

帝马创始人兼首席执行官蔡秉轩接受《联合早报》访问时透露，公司将在未来三到五年内利用这笔6000万元，收购经营状况良好但缺乏接班计划的中小企业，预计可完成三至10笔交易，具体数量取决于交易规模。

收购对象须符合几个条件，包括拥有20至500名员工、估值介于1000万至5000万元、息税折摊前盈利（EBITDA）达到200万至1000万元，以及业务遍及新加坡和东南亚地区。

此外，企业须采用轻资产模式、拥有经常性收入、业务以企业对企业（B2B）为主，以及从事废物管理、消防安全等必要行业。

帝马创始人兼首席执行官蔡秉轩说，公司专注收购那些具有韧性、具备稳健现金流，以及属于轻资产模式的中小企业。（帝马合伙人提供）

有别于私募股权投资，帝马将长期持有这些企业，同时通过旗下“首席执行官继任计划”培养下一代领导者，接替即将退休的创始人，将公司继续发展壮大。

蔡秉轩说：“对创始人而言，企业传承是一个重大的抉择，考量远不止价格那么简单。创始人看重清晰明确的安排、简单直接的程序，值得信赖且让他们引以为豪的合作伙伴，以及确保业务和员工都得到妥善照料。”

为加快收购步伐，帝马在去年6月完成5000万美元（约6400万新元）的A轮投资。美国科技巨头丹纳赫集团（Danaher Corporation）、TransDigm、3G资本、老虎全球（Tiger Global）等多方都参与投资。

今年7月，帝马宣布收购一家本地专业废物管理公司。帝马没有公布这家公司的名字，仅说它是一家拥有20多年经验，而且声誉良好的成熟运营商。

中小企业收购潮升温

近年来，市场兴起收购中小企业活动。

安永亚细安私募股权主管巴易斯（Luke Pais）受访时说，投资基金近年越来越倾向获取控股权，以便在持股期间，主导制定战略、加强公司治理、推动管理团队专业化，并落实能创造运营价值的举措。

他认为，这个趋势受多个结构性因素推动，包括由创始人主导或家族拥有的中型企业正处于接班换代的关键阶段、具备管理控股投资的区域和国际基金数量不断增加，以及少数增长型股权投资的竞争加剧，使控股型交易变得更具吸引力。

德勤东南亚并购服务领导合伙人贾米尔（Jamil Raza Syed）观察到，金融、医疗保健和制造业等领域的交易活动增加，尤其是那些能够在亚细安扩张的新加坡中小企业更受投资者青睐。

随着私募股权资金流入，贾米尔认为东南亚中小企业并购格局正进入一个新阶段，而新加坡将继续成为区域整合并购值得信赖的核心市场。