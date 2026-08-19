新加坡正积极打造企业创投生态，吸引更多跨国企业以本地为基地孵化新业务、推动创新。自2021年推出企业创发平台（Corporate Venture Launchpad，简称CVL）以来，共有31家企业参与计划，探索新的业务机会，其中22家企业目前正积极推进已识别的增长项目。

这22家公司中，15家已创立新企业，另有七家在新加坡实体内设立新业务部门。

经济发展局创新战略与合作司副司长戴孜贤接受《联合早报》访问时指出，企业创投（Corporate Venturing）不只是企业的辅助创新活动，还正成为企业寻找下一波增长动力的务实途径。

企业创投是指大型企业通过设立内部创新团队、投资或与起步公司合作，共同开发新技术、产品和业务。

例如，美国晶片制造商格罗方德（GlobalFoundries）与一家新加坡人工智能及计算机视觉起步公司合作开发半导体缺陷检测系统；樟宜机场集团、康福德高（ComfortDelGro）及Grab，则分别与自动驾驶起步公司合作，在真实场景测试及部署自动驾驶技术。

戴孜贤指出，目前先进制造、人工智能及数码经济等领域的企业创投活动尤为活跃，近年来包括新科工程（ST Engineering）扩大与法国人工智能公司Mistral AI合作，以及英飞凌（Infineon）和泰雷兹（Thales）等企业均在新加坡推动创新计划，与起步公司展开合作。

经发局在2024年推出企业创发平台3.0版本，在前两期共投入3000万元的基础上，再投入3200万元加大支持力度。

新加坡是连接亚洲及全球起步公司重要门户

咨询公司理特咨询（Arthur D. Little）新加坡董事周颂铭指出，新加坡既是连接亚洲及全球起步公司的重要门户，也汇聚跨国企业、科研机构、数码基础设施，以及真实应用测试场景，企业几乎可以在同一个生态圈内完成寻找合作伙伴、验证技术，以及扩大商业部署等各个环节。

他指出，新加坡在半导体、人工智能及生物医药等领域拥有深厚产业基础，让企业能够在生产、企业运营、临床及监管环境中完成技术验证，因此不仅是寻找创新点子的地方，更是企业研发、测试、部署及扩大创新成果的平台。

周颂铭指出，企业创投与传统风险投资（VC）最大的不同，在于目标并非单纯追求财务回报，而是借助起步公司的新技术，协助企业建立未来业务、开发新产品及探索新的商业模式。

他说，起步公司可借助大型企业的生产设施、营运数据、客户资源及监管经验，加快技术商业化；成熟企业则能更快取得创新技术和新能力，实现双赢。