科技股再次面临抛售压力，原油价格上涨和不断攀升的美国国债收益率也拖累市场情绪，美国三大股指星期二 （8月18日）收低，已连续三个交易日下跌。

纳斯达克指数下跌1.33%至2万6289.71点，标普500指数下跌0.69%至7691.76点，道琼斯工业指数下滑0.22%至5万3343.40点。

美伊停火协议到期，霍尔木兹海峡重开通航的希望渺茫，油价上涨进而推高国债收益率，亚洲股市普遍承压。新加坡海峡时报指数星期二下跌1.16%或67.06点，收报5701.40点。

美国总统特朗普早前表明，他无意延长与伊朗此前达成的停火协议。全球原油供应风险再次升温，油价连续第四个交易日上涨，布伦特原油升至每桶91美元。

与此同时，全球债券抛售潮加剧，推动美国10年期国债收益率攀升约两个基点至4.75%，是去年初以来的最高水平。30年期国债收益率攀升至2007年6月以来最高水平，达到5.32%。

以下是星期三（19日）可关注的股票：

1）创值科技（Addvalue Technologies）开市前宣布，公司将在9月25日或之前召开特别股东大会，寻求股东批准让子公司Addvalue Solutions（简称AVS）分拆到纳斯达克上市，以及将持有AVS的股权比例减少超过20%。

公司早前已聘请财务顾问、承销商、法律顾问及美国审计师，推进AVS上市准备工作。其中，向美国证券交易委员会提交F-1表格的筹备工作进展良好。同时，美国审计师也按照美国公众公司会计监督委员会的要求，展开审计工作。

创值科技股价星期二收报0.152元，上涨4.11%。

2）大华银行（UOB）开市前宣布，已完成定价一笔10亿英镑（约17亿3000万新元）并在2030年2月到期的担保债券（covered bonds）。

这批债券预计将于8月25日发行，票面利率以英镑隔夜平均利率指数（Sterling Overnight Index Average）为基准，并在此基础加上每年0.49%的利差，利息按季度支付。

大华银行股价星期二下跌0.61%至40.88元。

3）许兄弟生态工程（Koh Brothers Eco Engineering）涉及三项法律纠纷，可能面临共约5760万元的潜在负债。这三起法律纠纷当中，索偿金额最大的是合资伙伴对公司的仲裁诉讼。

与此同时，公司在星期二召开特别股东大会，从凯利板转至主板上市的拟议已获得股东批准。

许兄弟生态工程股价星期二下跌9.65%，收报0.103元。

4）莱佛士教育（Raffles Education）在中国河北省廊坊市的约499亩（约33万2700平方米）土地被当地政府征用，附属公司无权拒绝并已和当局达成协议。

由于征地补偿金额低于土地当前的账面净值，会给集团带来人民币1亿7267万元（约3273万新元）的净损失。集团在2008年以人民币1亿9000万元的价格购买土地，截至今年6月底的账面净值为人民币6亿1607万元。

莱佛士教育集团股价星期二收报0.114元，无涨跌。

5）Medi Lifestyle计划以每股0.049元的价格配售近1亿7859万新股，集资875万元，主要用来扩充业务。在扣除与配售相关费用后，公司预计会获得859万元净收益。配售的新股，占公司配售前已发行及缴足股本的31.49%。

Medi Lifestyle股价星期二闭市报0.089元，上涨14.10%。

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