标普全球评级公司（S&P Global Ratings）上调新电信（Singtel）的信用评级至“A+／A-1”，同时将新电信的高级无担保债券发行评级上调至“A+”，认为新电信的信评展望稳定。

此外，标普还将新电信的有担保次级永久证券评级从“BBB”上调至“BBB+”。

根据标普星期二（8月18日）发布的报告，新电信在未来12至24个月内，需应对较高的资本支出、股息和股票回购，但通过资产变现和预期中的盈利复苏，债务和息税折旧摊销前盈利（EBITDA）比例将保持在两倍以下。

标普预计，新电信的调整后息税折旧摊销前盈利将在2027财年回升到55亿至57亿元之间，高于2026财年的45亿元。

上述预测主要考虑到新电信子公司澳都斯（Optus）的监管和整改成本减少，以及收到来自泰国联营公司Advanced Info Service和泰国能源巨头海湾发展公司（Gulf Development）约7亿元特别股息。

标普认为，新电信的股东回报金额可能从2026财年的33亿元，分别在2027和2028财年增加至每年41亿至43亿元。这是公司实现价值计划的一部分，即通过派发股息和回购20亿元股票，将部分资产变现所得收益回馈给股东。

在此期间，公司的资本开支预计维持在较高水平，大部分开支将用于网络投资，以支持集团在澳大利亚和新加坡的电信业务运营。此外，集团也增加对战略项目和增长型业务的投入，包括数据中心、透过图形处理器即服务（GPU as a service）和人工智能（AI）等领域。

另一方面，标普表明，若新电信的债务与EBITDA比率持续高于两倍，不排除会下调它的评级。这种情况可能由较高的股东回报和支出增长，但运营现金流和资产变现未相应增加所致。

相反，如果新电信将债务与EBITDA比率控制在1.5倍以下，可能会上调评级，但取决于公司能否在新加坡和澳大利亚保持市场地位和竞争优势。

新电信表明，集团将继续专注保持稳健的资产负债表和严格财务纪律，同时推动可持续的长期增长，致力维持信用评级。

截至星期三（19日）早上10时55分，新电信股价报4.41元，下跌0.68%。