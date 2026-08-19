在区域资产管理与家族办公室领域竞争近期不断升温之际，新加坡金融管理局推出三项举措，以进一步巩固新加坡作为领先资产管理中心的竞争力。

这包括为符合条件的基金管理相关收益提供税务豁免、推出新的对冲基金投资计划，以及在顶级专才准证（ONE Pass）框架下增设投资管理类别。

金管局星期三（8月19日）发文告说，新加坡资产管理业目前占金融业产出的约15%和就业人数的13%。过去五年，资产管理业平均每年增长7.5%，规模已接近7万亿元。

面对日益激烈的竞争，当局希望通过新措施吸引主要资产管理公司把更多业务活动、资本配置和人才部署在新加坡，并深化本地行业能力。

区域资产管理与家族办公室领域竞争近期不断升温。香港今年6月提出修订当地的税务条例，以吸引更多基金和家办落户香港。近期也有报道指出，位于香港的岸外资产规模达2.95万亿美元（约3.77万亿新元），超越瑞士，使它成为全球最大的跨境财富中心。

应对香港挑战 徐芳达：须关注形式调整政策

面对香港的挑战，国家发展部长兼金管局副主席徐芳达星期三接受媒体访问时说，他并不认为新加坡与香港之间的竞争是零和博弈。

“我们相信本区域足够大，使两个城市都有足够的空间在金融领域发展。我们确实需要关注全球形势，并据此调整我们自身的政策。”

在税务方面，金管局和财政部计划从2027估税年起，为向合资格基金提供管理服务所取得的利润相关收益（profit-related returns）提供税务豁免。

例如，当基金取得良好投资回报时，基金经理和投资专业人士因提供管理服务而分享的部分投资利润，可在符合条件的情况下，获得税务豁免。

这项措施不适用于一般薪金、花红或其他雇员薪酬。有关计划的具体细节，将在2027年财政预算案公布。基金须达到经济实质资格，包括最低员工人数等条件。

当局推出对冲基金投资计划 扩大ONE Pass准证类别

除了税务优惠，金管局也将推出新的对冲基金投资计划（Hedge Fund Investment Programme）。当局将投资于那些承诺在新加坡设立或扩大业务的对冲基金经理。

这个措施是香港的计划中所没有的。对此，徐芳达回答《联合早报》提问时说：“我们当然会关注人才和税收，这对行业来说是重要考量因素。但我认为，我们有能力调动部分（资本）资源，不仅是为了支持投资回报目标，也是为了支持行业发展目标。这对金管局来说并非新鲜事。”

当局希望借此吸引更多全球和区域对冲基金经理及投资人才，同时带动包括辅助服务供应商和主经纪商（prime brokerages）在内的本地对冲基金生态系统发展。

此外，金管局和人力部也计划在顶级专才准证框架下推出新的类别（track）。这个准证目前向高薪人士、杰出成就者以及人工智能（AI）与科技领域的顶尖人才颁发。

在拟设立的投资管理类别下，政府预计能吸引为新加坡资产管理业作出重大贡献的全球业界领袖和资深投资专业人士。

当局也可能调整准证的薪资评估方式，以更准确反映资产管理业的薪酬结构，包括认可与投资表现和基金回报挂钩的收入，而不仅是固定月薪。