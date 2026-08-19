美国科技股抛售潮蔓延到亚洲，新加坡科技和半导体股星期三（8月19日）早盘普遍下跌。其中，永科控股（AEM）跌幅最大，股价下跌超过2%。

截至午间休市，永科控股股价下跌2.31%至9.73元，有219万股转手，交易额2147万元。

其他科技和半导体股也出现不同程度的下跌。与国际设备商业务往来较密切的福根集团（Frencken Group）和UMS控股（UMS Integration）股价分别下滑1.12%和0.71%。

纳峰科技（Nanofilm Technologies）跌1.92%至1.02元；快捷达环球（Aztech Global）、创业公司（Venture Corp）和CSE环球（CSE Global）的跌幅介于0.79%至1.67%。鸿通电子（Valuetronics）股价则无涨跌，报1.04元。

由于美国科技股出现大幅隔夜抛售，亚洲市场情绪跟着受影响。

科技股权重较高的韩国综合股价指数（KOSPI）盘中一度重挫6.8%，三星电子和SK海力士的股价跌幅都超过7%。

日本闪存制造商铠侠的股价一度重挫11%，东京威力科创（Tokyo Electron Ltd）和爱德万测试股价同步下跌。

受通胀担忧和债券收益率上涨影响，加上中东局势持续不明朗，借贷成本上升风险进一步加重市场忧虑。

Fibonacci Asset Management Global首席执行官郑仁润说，尽管人工智能（AI）的长期增长前景依然稳固，但高利率和地缘政治风险，导致投资者不愿再为这种增长支付溢价。

他指出，这波下跌反映科技股在经历异常强劲的涨势后，市场选择获利回吐。

近期财报显示，科技巨头的资本支出持续强劲，提振AI相关板块。不过，彭博追踪亚洲半导体股的指数下跌超过2%。

在经历一轮市场狂热，三星和SK海力士的总市值被推高到超过1万亿美元后，韩国仍是亚洲科技股交易的热门选项。尽管大量杠杆交易已开始平仓，但KOSPI的日内波动幅度依然超过5%。