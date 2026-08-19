美国歌坛传奇罗杰斯（Kenny Rogers）在他的经典歌曲《赌徒》（The Gambler）中，曾这么唱：“你必须懂得何时保留，懂得何时收手，懂得何时离席，懂得何时逃跑。”

这句歌词，或许对云顶新加坡的股东们来说，是一个再贴切不过的建议。

新加坡赌场领域疫后复苏，但业绩增长明显向金沙集团的滨海湾金沙（Marina Bay Sands）倾斜，使云顶新加坡（Genting Singapore）旗下圣淘沙名胜世界（Resorts World Sentosa）面临更大竞争压力，赌场执照也将在明年2月届满，续牌结果备受关注。

根据金沙集团和云顶新加坡最新发布的业绩，今年上半年，滨海湾金沙营收同比增长12%，报28亿6700万美元（36亿6100万新元）。云顶新加坡同期营收则下跌1%，至12亿零356万元，不到前者的三分之一。

此外，滨海湾金沙上半年息税折摊前盈利（Adjusted Property EBITDA）同比走高7%，报14亿7700万美元；云顶新加坡的调整后EBITDA却下降8%至3亿8980万元。

随着新加坡旅游业回暖，来自中国大陆及邻近国家的高净值赌客增加，加上澳门受到中国政府打击赌场中介及非法兑换活动的影响，新加坡进一步吸引高端赌客。

不过，市场增长主要由滨海湾金沙取得。它在上半年的赌场业务收入为21亿5000万美元，相比之下，云顶新加坡赌场业务收入为8亿零440万元。

今年初，名胜世界赌场为豪客举办的农历新年幸运抽奖中，最大奖是一瓶马爹利干邑白兰地。而在新加坡岛对岸的竞争对手滨海湾金沙，大奖得主则开走了一辆价值高出许多的全新马赛地CLA 200轿车。

这一细节折射出过去几年中，新加坡赌场双雄并立的局面正变得日益失衡。

名胜世界地理位置相对不便

赌博管制局（GRA）2024年11月曾形容，名胜世界表现“不令人满意”，因此只发出为期两年、2025年2月生效的赌场执照，较一般的三年执照期限为短。

监管机构目前正评估名胜世界的续牌申请，并将在执照于明年2月届满前作出决定。

星展集团（DBS）分析师池政锋指出，名胜世界位于圣淘沙岛的地理位置相对不便，与竞争对手滨海湾金沙相比存在区位劣势。

他也说：“面对来自滨海湾金沙的巨大竞争压力，这表明云顶新加坡急需对运营策略进行重新审视。”

不过，他认为，缩短执照期限是一种促使名胜世界改善表现的“软性警告”，未必意味着要赌场易主。

高端赌客流失

细看两者的业绩，云顶新加坡在争取高端赌客方面的劣势尤其明显。

星展研究显示，名胜世界赌场2023年曾拥有较大贵宾赌客（VIP）市场份额，但今年第一季跌至约20%，直到近期才回升至36%。

高端赌客虽然人数少于大众赌客，却对赌场收入及盈利贡献显著。

一般而言，赌客须先存入或消费至少10万元，并在规定期间持续投注，才有机会成为贵宾会员，享有私人博彩厅、免费酒店住宿、餐饮及专属活动等礼遇。

据彭博社报道，有熟悉两家赌场情况的人士透露，部分名胜世界贵宾会员曾向管理层反馈，现有设施在更新、客户意见反馈，以及现金与筹码兑换流程等方面仍有进一步改善的空间。相比之下，滨海湾金沙则为贵宾赌客提供管家服务套房、音乐剧门票及餐饮消费额等多项礼遇。

澳门博彩业顾问公司IGamiX合伙人李忠良指出，名胜世界难以匹敌滨海湾金沙的奢华体验，预计未来可能进一步失去市场份额。不过，滨海湾金沙第二季贵宾收入转弱，也让名胜世界夺回部分高端赌客市场份额。

马来亚银行证券分析师任绍洋则说，名胜世界的贵宾赌客市场份额虽回复到36%，但实际的盈利重估催化剂仍来自它的名胜世界2.0计划所取得的成果。他因此将云顶新加坡的目标价从0.73元调低至0.65元。

面对竞争，圣淘沙名胜世界目前正进行总值68亿元的翻新工程，包括兴建豪华酒店、扩建海洋生态馆，以及在环球影城增设超级任天堂世界，预计2030年完成。

滨海湾金沙也启动总值80亿美元的扩建计划，包括增建一座55层酒店及现场娱乐竞技场，进一步提升高端客户吸引力。