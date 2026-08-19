荷兰路一带的黄仲涵园（Oei Tiong Ham Park）优质洋房区的一栋洋房，以3130万元出售，售价比去年3月推出销售时的指示价低了27%。

位于惹兰三布娜（Jalan Sampurna）5号的优质洋房（GCB），建于1980年代，占地1万4982平方英尺，3130万元总价换算尺价约2089元。洋房今年3月挂牌出售时，指示价为4280万元。

独家代理第一太平戴维斯（Savills）星期三（8月19日）发文告宣布，该洋房吸引大量的潜在买家，并已成功售出。尽管今年豪华住宅市场的走势更趋审慎和分化，但市场对黄金地段优质资产的需求依然坚挺，这主要得益于优质洋房的稀缺性，以及它的持续受到高净值人士青睐。

第一太平戴维斯研究与咨询执行董事张敏璋说：“优质洋房的交易数量显然较少，这宗交易显示只要价格合理，位于地理位置较佳的优质洋房仍然有需求。”

黄仲涵园上一次的优质洋房交易是在2024年11月，一栋占地1万零849平方英尺的洋房以2300万元，或2120元的尺价售出。

根据合登（Huttons）的数据，第一季和第二季优质洋房的交易量相近，分别为八栋和七栋；交易额分别为3亿7460万元和2亿4050万元。

第二季寻得新屋主的优质洋房中，交易额最高的是一栋位于那森路（Nassim Road）的房子，交易价为6490万元，每平方英尺价格相当于4550元。买家是私募股权公司TVF Capital创办人普里（Shiv Puri）。