新加坡金融管理局推出三项举措，进一步巩固新加坡作为领先资产管理中心的竞争力，以应对本区域其他金融中心带来的挑战。

受访资产管理业者指出，有关政策方向带来积极的效应。业者也正等待税务优惠等政策细节的进一步公布和完善。

另类投资管理协会（AIMA）亚太区联席主管李可胜星期三（8月19日）接受《联合早报》访问时说，金管局的宣布是一揽子意义重大且全面的方案。

“它不仅解决了基金经理利润分成的税务处理问题，并把它细化到个人层面，还通过一项专门的投资计划引入了新的资本，并开辟人才发展通道，可谓一举多得。”

这个协会7月时曾致函金管局指出，越来越多对冲基金和资产管理公司考虑把员工和办事处从新加坡迁往香港或其他提供较低税率的金融中心。协会当时敦促我国当局及时采取策略性措施，以加强整体优势。

对此李可胜指出，当局星期三的宣布，回应了业界在经理人、人才和资本的关切，是一个良好的开端。

从业者个人所得税率降低 有助吸引国际专业人士

对冲基金公司Quantedge总裁苏海米（Suhaimi Bin Zainul Abidin）受访时指出，新的税务豁免不会影响基金管理费收入本身，但会明显改变企业留住关键人才的成本，以及资深专业人士的税后收入。

“对于资深专业人士而言，（与基金表现挂钩的收入部分）个人所得税率降至零是一项重大的经济变革，也可能是国际流动专业人士最重要的考量因素之一。这政策消除过去新加坡相对其他金融中心的一项劣势。”

除了税务优惠，金管局也将推出新的对冲基金投资计划（Hedge Fund Investment Programme），用当局资金投资于承诺在新加坡设立或扩大业务的对冲基金经理。这个措施是香港的计划中所没有的。

苏海米指出，对大型成熟基金而言，税务优惠的现金价值可能更大；但从整个行业角度看，金管局的资本配置计划影响可能更深远。

但他说，政府须在资金的分配方面花一些心思。“目前令人担忧的是资金可能只流向大型国际公司，而这只会巩固它们（在我国）分支机构的地位。如果计划下的部分资金分配给本土的基金经理，则有助于构建一个完整的行业。”

新加坡和香港侧重点不同 明确政策方向有助规划

由于新加坡和香港两地在相隔不长的时间内，相继宣布发展资产管理业的举措，这或令市场认为两地间的竞争进一步加剧。

安永（EY）新加坡税务主管洪宝英受访时说，新加坡和香港都是亚洲重要的金融中心，两地一直积极推行各项举措支持资产管理行业的增长。

苏海米认为，新港两地并非完全争夺同一批基金经理。他指出，若基金主要投资中国股票和衍生产品，香港在市场准入、上市股票和衍生产品深度，以及首次公开售股（IPO）项目方面仍具优势；但对于全球多元化投资策略，新加坡的区域中立性则是独特的卖点。

李可胜指出，企业和个人会持续评估营运地点。“提出明确的政策方向，有助基金经理规划未来布局。”