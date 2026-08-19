得益于各项业务均取得增长，新翔集团（SATS）2027财政年第一季净利同比增长6%至7510万元；营收则同比上升11.3%，至16亿7630万元。

集团星期三（8月19日）发布业务报告时指出，受货运量持续增长带动，口岸服务（Gateway Services）第一季营收同比增长近13%至13亿3000万元，表现也超越国际航空运输协会（IATA）的全球增长基准。

食品解决方案营收则同比增长5.4%至3亿4600万元，这主要得益于有利的定价、非航空餐饮需求增加，但部分增长已被地缘政治环境所抵消。

第一季运营利润率（Operating profit margin）为8%。集团透露，中东冲突带来的干扰导致货运贸易量、航班活动受影响。此外，通货膨胀也对利润率形成压力。

截至6月30日，集团总资产为92亿3000万元，比3月31日增加1亿5180万元，这得益于贸易和其他应收账款的增加；总负债增至62亿6000万元。

展望未来，集团指出，全球贸易和航空业的运营环境依然充满不确定性。同时，贸易政策不断变化、地缘政治紧张局势加剧以及供应链受阻，都为行业带来冲击。不过，集团说：“尽管面对种种不利因素，需求依然保持韧性。”

集团指出，中东紧张局势造成油价上涨，已连带推高整个供应链的燃料、运输和其他运营成本，若当前局势持续下去，成本走高对财务的影响会在未来几个季度更加显著。

“为了减轻相关潜在影响，集团正积极争取市场份额及拓展新客户。”

在地勤服务方面，集团已在美国肯尼迪国际机场（John F. Kennedy International Airport），取得法国法荷航集团（Air France-KLM）的新合约，并在马来西亚吉隆坡国际机场取得新加坡航空的新合约。

新翔集团总裁兼首席执行官莫智雄说：“我们会继续严格执行各项计划，运用科技提升运营水平并推动全球网络实现可持续增长。”

新翔集团股价星期三闭市上涨0.21%至4.77元。