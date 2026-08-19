连锁咖啡店业者金味集团（Kimly）计划从新加坡交易所凯利板转至主板上市，并预计明年1月召开特别股东大会，就转板计划寻求股东批准。

金味星期三（8月19日）闭市后宣布这一消息。

金味自2017年3月20日起在凯利板上市。集团说，上市以来已逐步扩大业务规模和多元化程度，并通过中央厨房和科技应用提升运营效率。

未来，金味计划通过有机扩张、战略投资、业务多元化，以及收购推动下一阶段增长。集团目前也正评估与现有业务相近和互补的投资机会，并考虑进一步拓展具增长潜力的领域，包括清真市场。

董事会说，转至主板有望提升集团企业形象和市场能见度，扩大投资者基础，吸引更多机构和国际投资者，同时加强融资能力，有助于把握更大的投资机会。

董事会认为，考虑到集团过往经营表现、盈利能力、股东回报和未来发展计划，目前是转板的适当时机，转板将有利于公司及股东。

这次转板仍须取得新交所原则性批准。公司将为转板进行必要准备，并通过保荐机构建力企业财务策划公司（PrimePartners Corporate Finance）向新交所提交申请。

金味集团股价星期三闭市报0.39元，无变动。