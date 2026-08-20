美国政府债券收益率回落提振市场风险偏好，加上疫苗制造商莫德纳（Moderna）股价大涨，推动医疗保健板块上涨。美国隔夜三大股指星期三（8月19日）小幅收高，终结连续三个交易日跌势。

道琼斯工业指数上扬0.22%至5万3463.05点，标普500指数涨0.21%至7707.98点，纳斯达克指数上涨0.16%至2万6331.09点。

莫德纳与美国制药巨头默沙东（Merck & Co.）公布一项研究结果，双方共同研发的个性化癌症疫苗，有助降低黑色素瘤的复发率。消息公布后，莫德纳股价飙涨177%，创下历来最大单日涨幅。

亚洲股市受科技和晶片股遭卖压冲击，新加坡海峡时报指数星期三下跌7.16点或0.13%，收报5694.24点。

美国财政部宣布扩大回购长期债券以抑制借贷成本，债券市场压力有所缓解，亚洲股市有望上涨。

以下是星期四（20日）可关注的股票：

1）华侨银行（OCBC）开市前宣布，已完成定价一笔10亿英镑（约17亿3000万新元）并在2029年到期的担保债券（covered bonds）。

这批债券预计将于8月26日发行，票面利率以英镑隔夜平均利率指数（Sterling Overnight Index Average，简称SONIA）为基准，再加上每年0.48%的利率计息，利息每季度末支付。

华侨银行股价星期三收报30.94元，下跌0.03%。

2）新翔集团（SATS）2027财年第一季净利同比增长6%至7510万元；营收则同比上升11.3%至16亿7630万元。中东冲突导致货运贸易量和航班活动受影响，通货膨胀也对利润率形成压力，首季运营利润率为8%。

集团指出，中东紧张局势造成油价上涨，已连带推高整个供应链的燃料、运输和其他运营成本。若当前局势持续下去，成本增加对财务的影响会在未来几个季度更显著。

新翔集团股价星期三闭市涨0.21%至4.77元。

3）凯利板上市的金味集团（Kimly）计划转到主板交易，公司正评估能与现有运作相辅相成的商机，同时选择性地拓展业务组合，进一步扩大在增长领域的市场份额，包括清真市场。

因此，公司认为现在是转往主板交易的好时机。公司将展开必要的筹备工作，并通过保荐机构向新加坡交易所提出申请。

金味集团股价星期三收报0.39元，无变动。

4）中色金矿（CNMC Goldmine）转往主板交易的决议案，获得股东高票通过。目前在凯利板上市的中色金矿于今年5月宣布转往主板的计划，并在7月获得新交所原则上的批准。在星期三下午举行的特别股东大会上，97.5%的股东投票支持公司转往主板交易。

中色金矿股价星期三下跌0.73%，收报1.37元。

5）谢美丽控股（Mary Chia Holdings）一名独立非执行董事在7月递交辞呈，但公司因为疏忽，在近三周后才通知保荐机构。公司回复新交所的质询时表明，已检讨内部上报程序，并提醒相关管理层人员在处理董事委任或离职事宜时，必须及时向公司秘书和保荐机构上报。

谢美丽控股的股价星期三收报0.016元，无变动。

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