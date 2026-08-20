日本之家（Japan Home）将把新加坡业务转为主特许经营模式，并授予Valu$母公司Radha Exports未来三年在新加坡经营日本之家零售品牌的独家权利。

根据日本之家的母公司国际家居零售（International Housewares Retail）日前在香港交易所发布的文告，旗下新加坡间接非全资子公司Japan Home（Retail）已与Radha Exports签订主特许经营协议和过渡协议。现有门店的交接工作从8月19日起展开，预计所有相关门店将在今年12月31日或之前完成转型。

Radha Exports是本地连锁折扣店品牌Valu$的母公司。

《联合早报》早前报道，日本之家从今年6月至7月24日，已先后宣布关闭五家门店，包括位于后港坊（Hougang Mall）、义顺纳福城（Northpoint City）和淡滨尼世纪广场（Century Square）的门店。

根据协议，Radha Exports将负责新加坡门店的营运，并承担相关租金、人力和日常营运开支。它也有权在新加坡寻找新地点开设特许经营门店，并可向其他特许经营商授出分特许经营权。

特许经营协议初始期限为三年，从今年8月13日至2029年8月12日，期满后双方可同意再延长三年。

在特许权使用费方面，Radha Exports在首两年每年须支付10万元，或按所有特许经营门店年度总销售额的0.35%计算，以较高者为准。第二年之后，则按门店年度总销售额的0.35%支付。

国际家居零售说，新模式将让集团减轻新加坡门店的直接租金、人力和日常营运成本，并取得较稳定的特许权收入。集团也会继续向新加坡门店供应产品，以维持供应链收益和现金流。

公司说，这次重组也可让管理层把更多资源集中于香港核心业务，同时借助Radha Exports在快速消费品、批发和分销方面的本地经验，加强新加坡门店营运效率和市场反应速度。

根据过渡安排，Radha Exports还须支付32万5000元的现有门店装修费用，并接管总额不超过200万元的租金押金。

Radha Exports是由甘加拉姆（Gangaram）家族全资拥有。这家族此前已经通过名为Radha Japan的公司持有Japan Home（Retail）30%的股权。