新加坡与印度将探讨加强食品供应和粮食安全合作，以提升两国供应链韧性。

双方在星期四（8月20日）举办的第四届印度—新加坡部长级圆桌会议上，签署了一份食品安全合作谅解备忘录，加强食品安全技术合作，从而促进新印两国的农粮贸易。

副总理兼贸工部长颜金勇在会议后接受媒体访问时说，过去几年，新加坡和印度曾在冠病疫情等危机期间合作，确保食品供应链不断。随着全球供应链面对气候变化、地缘政治和贸易限制等不确定因素，食品供应稳定对新加坡尤为重要。

双方在会上讨论了如何确保印度输往新加坡的食品供应保持稳定，特别是大米等重要粮食。

颜金勇说，新加坡已同澳大利亚和新西兰等国家建立供应链韧性安排，也正同印度探讨类似合作，特别是食品供应方面的保障机制。双方同意继续研究如何让印度食品能够持续、可靠地供应到新加坡。

颜金勇透露，新方已向印方提交一份有关食品安全合作的建议，双方接下来会进一步研究具体合作方式。

除了保障供应，双方也看到食品领域更广泛的合作空间。颜金勇说，两国可在农业研发方面合作，包括提升农作物技术、提高产量和质量，以及培育更具韧性的种子。这些合作有助于印度提高农业生产力，也能为新加坡食品安全提供更稳固基础。

除了这份谅解备忘录，我国也和印度当局签署一份海事文化遗产合作谅解备忘录，以及电信与广播领域合作意向书。