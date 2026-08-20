新加坡零售业再传出业务整合的消息。经营平价日用品的日本之家（Japan Home）宣布，把新加坡业务转为特许经营模式并授予Valu$母公司Radha Exports未来三年的经营权。

近期，不少经营平价日用品的商店纷纷缩减规模。日本零售连锁品牌大创（Daiso）关闭多家分店，而另一家邻里百货myCK也缩小经营规模。

曾经盛极一时的2元、3元平价日用品店为何越开越少？它们又面对怎样的挑战？《联合早报》为你分析。

1）起初卖价廉物美商品 “日本之家”如何起家？

日本之家并非源自日本。它是香港公司国际家居零售（International Housewares Retail Company）旗下的综合性日用品商店。

这家公司由香港商人魏丽霞和刘柏辉等人创办，首家分店于1991年在当地开业。1993年，公司开设了香港首家10元商店，所有货品一律以港币10元售卖，引起非常热烈的反应。

1999年，日本之家进入新加坡，首家分店设在大巴窑，以2元店的噱头作招徕。

当时，本地的平价日用品店风潮正在兴起。《联合早报》副刊《现在》当年的报道指出，全岛各地的2元商店有五六十家，并迅速扩张。

这些商店靠大批量从外国厂家处进货，省去了中间批发商环节。一件来货价10元的商品，别处卖15元，平价店只卖12元或13元。

2）将经营权交给Valu$ 日本之家下来卖什么？

至于本次宣布接手的Radha Exports则成立于1987年。经营公司的甘加拉姆（Gangaram）家族靠从供应商采购服装，然后卖给夜市的摊贩起家。

1995年，公司进军零售业，在柏龄大厦（Peninsula Plaza）一楼开设了第一家ABC Bargain Centre。随后，集团收购了Valu$品牌。

根据日本之家和Radha Exports签订的协议，在转为主特许经营模式后，日本之家在新加坡门店的日常营运和选址将主要由后者负责。

根据协议，Radha Exports除了接管现有门店，也有权寻找新地点开店，甚至可自行决定向其他经营者授予分特许经营权，做起“二房东”。

日本之家在勿洛广场的分店，已经卖起了一些Valu$的商品。（邝启聪摄）

不过，这并不意味着日本之家完全退出商品供应。国际家居零售在文告中明确说，集团将继续作为新加坡门店的主要产品供应商。集团将按成本加上经双方协商的合理利润率，把产品供应给Radha Exports。

据观察，部分日本之家的分店，已经卖起了Valu$的商品。

3）商业环境改变 平价日用品店撑不下去？

本地平价店的生意，近些年来随着市场竞争和成本上升变得越来越难做。

根据日本之家母公司的2025/26财年中期财务报告，公司在新加坡的收入同比下降4.8%，至1亿4081万港元（约2300万新元）。

公司在财报中说，仍然对新加坡市场审慎乐观，但会积极检讨分店数量以及产品项目，以缩减成本。

日本零售连锁品牌大创（Daiso）6月初宣布，位于淡滨尼1（Tampines 1）商场的门店将结业。这家分店此前营业了14年，也是大创过去六个月里关闭的第三家门店。

新加坡数码资产交易所（SDAX）经济顾问宋生文住在丹戎巴葛一带。他接受《联合早报》访问时说，住家附近的日本之家和Daiso最近都关门歇业了。

他认为，Valu$的行动可能是为了整合市场。这家公司此前已经持有日本之家本地分公司的部分股份。

而另一家邻里百货myCK的门店则从之前的十多家，减少到八家。许多分店也缩小营业范围，例如最为人熟悉的牛车水店，日后只会专注于售卖服饰。

4）中国电商平台冲击巨大 “日本之家”变“中国之家”？

宋生文也指出，房租和供应商来货价等成本增加，令本地经营平价日用品的商家压力骤增。

此外，近期不少中国电商平台进驻本地，并纷纷打着一件商品即可邮寄的噱头，给这些店铺带来巨大冲击。平价店与过去相比，显得已不再“平价”。

至于日本之家本身售卖的商品，原产日本的数量也已经下降。

早前，日本之家位于香港、同属一家母公司的姐妹品牌日本城（JHC），宣布将华文名改为真好城。这个乍看之下令人摸不着头脑的名字，一度引发市场猜测，品牌名称的调整是否与当时的中日关系变化有关。

集团主席魏丽霞则说，这是因应全球供应链成熟与采购多元化，店铺日本商品比率已降至一成多，单一产地标签已无法反映当前的多元经营模式。

公司早前也宣布，与中国电商平台京东（JD.com）合作，出售它的京东京造等过千款生活用品。