美国债券收益率回升，加上原油价格持续走高，美国三大股指星期四 （8月20日）集体收跌。

道琼斯工业指数下跌1.32%至5万2759.21点，标普500指数下滑0.87%至7641.16点，纳斯达克指数跌1%至2万6067.17点。

美国财政部星期三（19日）宣布，将把长期债券的回购规模扩大至少一倍。这消息对市场的影响转瞬即逝，30年期债券收益率上升至5.26%，回吐财政部回购公告发布以来的涨幅。

财长贝森特星期四表示，他准备加大回购债券的力度，政府也将推出一项新的财政倡议，以应对借贷成本持续高企。不过，在他发表言论后，10年期和30年期国债收益率仍维持在高位。

新加坡海峡时报指数星期四走低，闭市收报5671.91点，下滑22.33点或0.39%。由于美债收益率回升，亚洲股市星期五（21日）开盘料追随华尔街走低。

以下是星期五可关注的股票：

1）怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）开市前宣布，已签订一份附带条件的股份与资产购买协议，将马来西亚和新加坡的汽车经销业务出售给CCHPL Holdings。买家是印尼詹德拉阿斯利太平洋（PT Chandra Asri Pacific）的子公司。买方会以现金支付2亿6500万元的基础收购价。

怡和合发股价星期四收报27.5元，上涨1.18%。

2）《商业时报》星期三报道，制药公司Zydus Lifesciences的荧光剂靛氰绿（Indocyanine Green）医用染料获得美国食品药品管理局批准，优创康智（UltraGreen.ai）可能面临竞争。

对此，优创康智表明会继续关注美国市场的竞争动态，并表示监管批准不等于产品商业化、获得市场采用或实现市场渗透。公司预计2026财年收入达到1亿7500万美元至1亿8500万美元之间，而下半年收入预计将超过上半年。

优创康智股价星期四大跌35.22%，闭市报0.75美元。

3）创新科技（Creative Technology）因获得130万美元关税退款，2026财年下半年转亏为盈，净利达66万7000美元（约84万8130新元），去年同期净亏436万美元。

虽然下半年实现盈利，但全年仍净亏57万6000美元，比去年同期的1046万美元亏损显著收窄。全年营收下降10%至6092万美元，这归因于高通货膨胀抑制消费者对电子产品的需求。

公司也宣布，自去年11月出任临时首席财务官的陈传德（音译Chan Chung Tuck）将转正，任期从星期四（20日）开始生效。创新科技股价星期四收报0.79元，下跌0.63%。

4）下星期五（28日）早上9时起，中色金矿（CNMC Goldmine）股票将从凯利板转到主板交易。保荐人PrimePartners Corporate Finance的委任将在转板生效日当天终止，但此后将继续担任公司的合规顾问。

中色金矿股价星期四收报1.4元，上涨2.19%。

5）日本餐饮业者FIH集团（Food Innovators Holdings）在吉隆坡市中心秋杰（Chow Kit）开设首家日式居酒屋，目前在马来西亚经营九家餐厅。新餐厅由集团与日本居酒屋运营商Yaruki Company合资设立，各自持股50%，双方计划在明年1月开设一家新的日式烤肉餐厅。

FIH集团股价收报0.12元，无涨跌。

6）ST集团食品工业（ST Group Food Industries）预计2026财年将出现净亏损，主要受油价波动推高营运成本、外汇损失、部分餐饮门店资产减值影响。此外，集团在三家子公司委任清盘人后失去对它们的控制权，并将它们从合并财务报表中剔除，产生终止经营损失。

集团预计最迟在8月29日公布业绩，股价星期四收报0.12元，无变动。

7）山田绿色资源（Yamada Green Resources）预计2026财年会出现税前亏损，主要因为投资的房地产公允价值调整，以及外汇汇率波动。公司将在8月29日或之前发布业绩，进一步披露财务表现。山田绿色资源股价上涨2.27%至9分。

8）目前停牌的中华食品工业（Sino Grandness）因审计财报、过往年度股东大会进展及未偿还债务等事项有待解决，新交所无法继续审核公司恢复交易申请，并在星期三退回有关申请。

公司表明会尽快解决所有问题，以推进恢复股票交易的计划。公司拟在条件允许时重新提交复牌建议，同时会适时公告上述事项的最新进展。

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