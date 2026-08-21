创新科技（Creative Technology）下半年转亏为盈，取得66万7000美元（约84万8130新元）净利，去年同期净亏436万美元。全年净亏损则收窄94%至57万6000美元。

公司在星期四（8月20日）闭市后发布截至今年6月底的下半年和全年业绩。下半年业绩改善是因为获得一笔130万美元的关税退款。

尽管下半年取得盈利，但全年仍净亏57万6000美元，但较去年同期的1046万美元亏损显著改善。全年持续蒙受亏损，部分原因是汇兑损失达10万美元。

中东冲突推高通货膨胀，抑制消费者对电子产品的需求，导致全年营收下降10%至6092万美元，下半年营收同比下降11%。

各个市场的收入都下降，亚太、美洲和欧洲地区的净销售额同比分别减少16%、4%和8%。为提升利润率，公司采取战略措施，包括精简产品线。

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没派发股息 对未来前景保持谨慎

由于公司仍处于亏损状态，与去年一样，董事会没建议派发股息。

创新科技表示，地缘政治紧张局势持续加剧，整体商业环境依然充满不确定性。此外，人工智能（AI）快速发展导致部分电子元件供应紧张，进而推高公司的成本。

公司对2027财年的前景保持谨慎，目标是将收入维持在当前水平，同时预计会出现运营亏损。

目前，公司已大幅精简架构，以应对商业环境挑战和外部不利影响。董事会和管理团队在制定新战略方向时，会专注核心优势，致力让盈利可持续增长。

针对生产消费者（prosumer）推出的新款Hi-Res XF1扩音器和新一代音频产品，有望推动收入增长。

临时首席财务官转正

另一方面，公司也宣布，去年11月受委出任临时首席财务官的陈传德（音译Chan Chung Tuck）将转正，任期从星期四（20日）开始生效。

他目前持有6000股创新科技股权，过去曾担任公司的财务总监。

创新科技股价星期四收报0.79元，下跌0.63%。