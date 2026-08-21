怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）计划以2亿6500万元价格将马来西亚和新加坡的汽车经销业务，出售给印尼詹德拉阿斯利太平洋（PT Chandra Asri Pacific）的全资子公司CCHPL Holdings。

这些业务包括马赛地、三菱、起亚（Kia）、雪铁龙（Citroen） 和中国零跑汽车（Leapmotor）等品牌的分销、零售及售后服务。

怡和合发星期五（8月21日）开市前发公告指出，已经就这项脱售签署一份有条件的股份及资产购买协议，这项交易将让公司从汽车业务中兑现价值，同时专注于印度尼西亚和越南这两个核心市场，并为股东带来积极回报。

截至6月底，汽车经销业务在账面上的价值为2亿9200万美元（约3亿7100万新元），并在2026财年上半年贡献约1600万美元。

这次脱售资产预计为公司带来约2亿2100万美元的收益，这笔款项将用来偿还公司债务。

公司认为，汽车经销业务在新东家的带领下，将获得更好的发展条件。“Cycle & Carriage将处于有利地位，能够通过詹德拉阿斯利集团生态系统内的协同效应与合作机遇，增强竞争力并支持未来增长。”

收购方詹德拉阿斯利集团发文告表示，通过这项交易，公司在东南亚的汽车业务将显著扩张。

集团正致力构建一个集能源、基础设施和汽车平台于一体的综合平台，不仅能扩大在价值链的参与度，还可以与集团在新加坡现有的能源和零售业务互补。

去年10月，詹德拉阿斯利集团宣布收购埃克森美孚公司（Exxon Mobil）在新加坡的埃索（Esso）油站。

消息公布后，怡和合发股价持续走高，截至早上9时40分，公司股价报28.03元，上涨1.93%。