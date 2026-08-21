尽管营收有所上涨，但马来西亚云顶集团（Genting Berhad）今年次季依然亏损2710万令吉（约851万新元）；相比之下，去年同期集团净赚2亿4350万令吉。

集团星期四（8月20日）发布业绩报告时指出，次季营收报77亿4610万令吉，同比增长14%，这归功于休闲与酒店、种植园业务贡献增加。

“圣淘沙名胜世界（Resorts World Sentosa，简称RWS）在次季继续取得良好进展，虽然面临地缘政治不确定性，但名胜世界的营收和息税折摊前盈利（EBITDA）均有所提升。”

至于云顶名胜世界（Resorts World Genting），集团指出，虽然营收有所下滑，但得益于运营成本管理，次季息税折摊前盈利有所增长。

整体而言，在销售成本和融资成本双双走高、利息收入减少的夹击下，集团次季由盈转亏。

在上半年，集团净利同比萎缩70%至7400万令吉；营收则同比走高8%至144亿1070万令吉。

全球经济环境仍充满不确定性之际，集团对马来西亚前景持谨慎态度，表示会继续密切监测运营环境，应对种种逆风。“尽管如此，美国等主要经济体仍将保持韧性，稳健的消费者支出及稳定的劳动力市场，将提供支撑。”

此外，云顶新加坡（Genting Singapore）会继续执行自身策略，加强名胜世界作为领先生活方式目的地的地位。

“云顶新加坡也正进一步提升酒店、博彩、景点等方面的产品与服务，以扩大吸引力、加深宾客参与度，并鼓励宾客重复到访。”

云顶新加坡已在8月中旬公布业绩。受折旧增加、利息收入减少、资产更新工程影响，公司上半年净利下跌34%至1亿5610万元。公司同时宣布派发每股2分的中期股息，与去年同期持平。

截至星期五（21日）下午3时，云顶集团跌5.36%至2.12令吉；云顶新加坡则下滑0.76%至0.65元。