星狮地产（Frasers Property）携手马来西亚发展商Tan & Tan Developments，开发位于马国八打灵再也（Petaling Jaya）第13区一幅占地5.15公顷的地段，打造包括住宅、零售在内的综合用途项目。

两家公司星期五（8月21日）发布联合文告指出，双方已针对开发计划签署协议。相关大型综合用途项目名为PJ Quarter，定位为适合步行的生活方式目的地，预计成为推动、加快第13区持续更新的重要项目。

“这幅地段位于成熟的住宅区，周边拥有大量办公楼等设施，因此具备庞大的客群基础。”

项目的第一阶段包括住宅项目、零售空间与公园。住宅项目目标潜在买家是家庭和在职专业人士，预计明年开始销售。

星狮地产新加坡首席执行官孙素玲说：“凭借双方在大型综合用途开发项目的经验，我们会为这个地区的城市生活，树立新的标杆。这也是我们通过严谨、以合作伙伴关系为导向的策略，在长期创造价值的同时，扩大开发项目组合的重要一步。”

Tan & Tan首席执行官陈怡诚也说：“我们期待为社区引入全新的零售体验，并配合高端住宅开发项目，吸引广泛的购房者群体。”

星狮地产股价星期五截至4点18分持平于1.03元。