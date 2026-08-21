获淡马锡投资的医疗科技公司优创康智（UltraGreen.ai）股价星期五（8月21日）盘中一度跌约11.4%，过去五个交易日累计下跌47.22%。

星展集团研究星期五发布报告，把优创康智评级从“买入”降至“持有”，目标价也从1.95美元（约2.52新元）下调至0.80美元，降幅约59%。

报告指出，市场接下来将关注仿制药竞争者的定价和销售进展。

目前，印度药厂Zydus在获得美国食品与药物管理局批准后，可推出IC-GREEN的仿制药。

IC-GREEN是优创康智的主打产品之一，能在手术中帮助医生看清血管和血流。

法国药厂Provepharm也在7月于英国推出同类产品，并计划拓展美国市场。

星展指出，仿制药竞争可能迫使优创康智降价，也可能影响销量。

优创康智去年12月上市，每股发售价为1.45美元，今年2月一度达到1.86美元。

去年9月，优创康智共获得1亿8800万美元（2亿4000万新元）的注资，由淡马锡子公司65 Equity Partners和英国投资公司Vitruvian Partners领投，新加坡投资公司August Global Partners参投。

优创康智股价星期五下午4时左右报0.66美元，跌0.08美元或10.87%。