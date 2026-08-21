据知情人士透露，DayOne数据中心公司正在寻求一笔18亿6000万港元（约3亿新元）的贷款，这笔贷款是公司近期为赴美上市而进行的一系列融资活动之一。

这家总部位于新加坡的数据中心运营商上周传出已秘密申请在美国首次公开售股上市，预期最快可能在第四季上市。公司考虑从首次公开售股筹集50亿美元（64亿新元）资金，估值目标为200亿美元。

彭博社星期五（8月21日）报道引述知情人士透露，DayOne正与包括星展集团控股（DBS Group Holdings）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）在内的亚洲银行财团洽谈这笔为期五年的贷款。知情人士要求匿名。

知情人士称，贷款所得款项将用于公司的香港数据中心的再融资和资本扩张。他们还补充说，借款方是一家特殊目的公司。

随着人工智能能力需求激增，DayOne正积极筹集资金，以扩大全球业务版图。这次贷款谈商也凸显本区域银行对这类项目持续浓厚的融资兴趣。

根据放贷方联合发布的声明，本月初，DayOne从星展、华侨和大华银行获得一笔为期四年、金额达5亿3000万元的贷款，用于建设公司首个位于新加坡的数据中心。DayOne还计划将现有贷款规模扩大一倍至约70亿美元，这将是亚洲数据中心行业迄今为止规模最大的一笔贷款。

DayOne、大华银行、华侨银行和星展银行均拒绝置评。

其他在亚太地区拥有数据中心设施的运营商也在筹集资金以扩充设施。例如，泰国True Internet Data Center Co.正在寻求约20亿美元的贷款，用于泰国的一个项目；而Blue Owl Capital旗下的Stack Infrastructure则正在寻求85亿澳元（约77亿新元）的银团贷款，为在墨尔本的最新设施提供资金。

DayOne前身为万国数据国际公司（GDS International），由万国数据控股公司（GDS Holdings）设立，旨在管理集团在中国大陆以外的数据中心资产和运营。公司后来引入包括软银愿景基金（SoftBank Vision Fund）、寇图资本管理（Coatue Management）和格里芬（Ken Griffin）在内的国际投资者。公司于去年更名为DayOne，并在今年6月完成了45亿美元的C轮融资。

DayOne此前传出可能在新加坡和纳斯达克两地上市，但最新报道指公司计划在美国上市。

根据公司网站的信息，DayOne有七个计划中或现有运营的数据中心设施，分布于新加坡、马来西亚、日本、香港和芬兰等地。