新加坡制造商总会（Singapore Manufacturing Federation，简称SMF）携手马来亚银行（Maybank），帮助企业插旗柔佛—新加坡经济特区（JS-SEZ）。

双方星期五（8月21日）发布联合文告指出，已签署一项谅解备忘录，扩大企业参与柔新经济特区的渠道，并协助将经济特区发展成惠及新马两国，乃至更广泛东南亚地区的共赢平台。

“这项谅解备忘录为SMF的本地及跨国制造商生态系统及其供应商伙伴，搭建了与马来亚银行网络建立联系的平台。”

马来亚银行将支持符合环境、社会与治理（ESG）理念的项目，提供定制化银行解决方案，包括可持续融资、现金管理、支付和供应链融资等。

文告说：“借助马来亚银行遍布亚细安10个经济体的业务网络，SMF超过5000名会员将在拓展业务的过程中，受惠于知识分享、商业交流等。”

柔佛州务大臣翁哈菲兹见证了上述备忘录的签署。翁哈菲兹指出，成立至今，柔新经济特区已吸引1269亿令吉（约400亿新元）的外国直接投资。而SMF和马来亚银行的合作，对长期经济增长、投资、创造就业而言至关重要。

他指出，柔新经济特区总体规划和蓝图，将列出进一步加快投资审批、消除人员与物流障碍的关键措施，同时发展新的高价值产业，为柔佛和新加坡居民创造更多就业机会。

新加坡制造商总会会长陈展鹏说，制造业占新加坡国内生产总值（GDP）超过17%，并雇用近50万名员工，因此提升制造业竞争力是一项重要任务。“为了推动增长，新加坡企业必须扩大在国外的业务布局。”

马来亚银行（新加坡）总裁李汉英也说，随着全球人工智能（AI）资本支出增加，新加坡制造业将随之加速增长，并为经济韧性作出贡献。

“这次合作，将进一步提升对新加坡、马来西亚企业的支持，帮助他们做好迎接未来的准备。”