凯德投资（CapitaLand Investment）和马来西亚房地产商IOI置业集团（IOI Properties Group）据报接近达成协议，共同以略低于24亿元的价格，收购中央商业区地标办公楼莱佛士坊一号（One Raffles Place）。

彭博社星期五（8月21日）引述匿名知情人士报道，两集团计划成立合资公司完成这项交易。

莱佛士坊一号包括两栋办公楼，楼高分别为62层和38层，外加一座六层的零售商场。如果交易成功，将成为新加坡商业房地产市场近期另一宗大型交易。

目前，由印度尼西亚富豪李文正家族控制的华联房地产投资信托（OUE REIT），通过一家间接全资子公司OUB Centre Limited（简称OUBC），持有莱佛士坊一号的81.54%权益。大华银行（UOB）持有余下18.46%的权益，并在大厦内办公。

大华银行、华业集团（UOL）和Khattar Holdings都是OUBC股东。

华联房地产投资信托发言人回应有关询问时说，公司今年2月已在新加坡交易所发文告，当时透露正与大华启动程序，看市场对这项资产的兴趣。IOI没有回应置评要求，大华和凯德投资都拒绝置评，华业集团发言人也暂未评论这一传言。

掌舵Khattar的沙巴卡达（Sat Pal Khattar）回应说，如果这一交易实现，公司会非常期待。

消息传出后，华联房地产投资信托股价在星期五早盘一度上涨2.9%，是近一个月来最大涨幅；凯德投资则一度下跌1.5%，IOI在马来西亚交易所股价也最多跌2.2%。

据知情人士透露，潜在买家正在探讨局部重建莱佛士坊一号，但交易完成后，大华银行还会继续留在目前使用的办公空间。

这名消息人士也补充说，卖方最初寻求高达25亿元的售价。根据华联截至去年底所持有效权益的估值推算，莱佛士坊一号估值约23亿7000万元。

负责销售的世邦魏理仕和仲量联行的发言人也暂未回复问询。

莱佛士坊一号出售面临多重挑战

知情人士此前曾指出，莱佛士坊一号出售面临多重挑战，其中一点是，大部分建筑兴建时间追溯至1980年代，买家收购后还须投入更多资金用于重建，因此市场认为要价偏高。

此外，两座办公楼和零售空间的地契年限也不一致，其中一座办公楼和部分零售空间的地契长达数百年；另一座办公楼和其余约75%的零售空间，地契则将在2080年代到期。

由马来西亚富豪李耀升掌舵的IOI集团，近年持续扩大在新加坡的房地产版图。公司于今年4月，以24亿8000万元，从凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）手中收购亚洲广场第二大厦（Asia Square Tower 2）。

新加坡大型商业房地产交易近来明显复苏。房地产数据公司MSCI最近一份报告指出，今年上半年新加坡商业房地产交易额达到创纪录的100亿美元，随着更多潜在大型项目可能成交，全年交易额可能超越2019年以来的高点。