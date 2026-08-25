凯利板挂牌的酒类分销商奥德宝亚太控股（Octopus APAC Holdings）仍在与百威英博集团（Anheuser-Busch InBev，简称ABI）协商新的独家分销安排。公司目前无法具体计算科罗娜（Corona）和百威（Budweiser）这两个啤酒品牌的新加坡分销协议被终止所带来的财务影响。

奥德宝星期一（8月24日）晚上回应证券投资者协会（SIAS）询问时说，旗下Octopus Distribution Networks（ODN）在9月15日协议正式终止前，仍是相关产品的指定分销商，业务目前没有立即停止或中断。

前称伟盛（GS Holdings）的奥德宝亚太控股是在去年9月宣布，全资子公司Octopus Distribution Networks以300万元收购LHA Food & Beverages的分销业务，并代理五个啤酒品牌。除了百威外，还包括青岛啤酒等。

有关分销协议今年1月1日正式生效。但公司在7月16日收到百威英博的通知，协议将在9月15日终止。

不过，奥德宝是在收到通知两星期后的7月30日，才发文告对外披露这件事。奥德宝对此解释，从7月16日起便持续与百威英博磋商，包括探讨撤销终止通知、结束合作的安排，以及其他继续分销的可能方案。

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公司未解释为何失去百威代理权

在一系列的文告中，奥德宝没有透露百威英博终止分销协议的原因。但公司说，终止通知并未指奥德宝有任何违约行为。

公司认为，当时双方仍在积极磋商，过早披露可能影响公司争取维持双方分销关系，因此根据凯利板上市规则，暂缓披露消息。直到双方7月29日签署终止协议、情况较明朗后，公司才作出公告。

奥德宝也说，保荐人直到7月21日才得知终止通知。他们过后评估认为，公司有合理依据暂缓披露，并要求严格保密，同时监测公司股票交易情况。期间没有发现异常交易活动，显示消息可能已经外泄。

对于去年收购LHA后不久便失去两个品牌分销权的问题，公司说，董事会在收购前已按照集团投资程序进行正式审查，并取得相关陈述、保证及保障条款，包括延后支付部分收购价，以及在分销协议提前终止的情况下没收相关递延付款。公司目前仍在评估事件影响。

公司说，要让业务实现可持续盈利，将着重增加拥有独家和自有权利的产品占比、改善销售和商业生产力，以及提高固定成本效率。为降低对少数大型品牌的依赖，公司也持续寻找新合作伙伴。