在房贷和个人贷款不断上升的带动下，新加坡家庭负债在今年第二季同比增长8.3%，增幅高于第一季的8.2%。

家庭负债增速已连续三个季度快于资产增速。新加坡今年第二季家庭资产同比增长7.0%，略高于上一季的6.9%。

根据统计局星期二（8月25日）发布的家庭资产负债表数据，新加坡家庭净值在第二季同比增长6.8%，增速高于第一季的6.7%。

家庭资产包括金融资产和住宅房地产，家庭负债由房贷及个人贷款等债务组成。家庭净值即总资产扣除总负债，是反映整体财务状况的指标。

今年第二季，我国家庭资产共3.8261万亿元，其中42.3%是住宅，57.7%为金融资产。

第二季住宅资产增速下降，由上一季的4.7%降至3.7%；金融资产增速则加快，由上一季的8.5%増至9.5%。

我国家庭负债增幅自2023年第四季度开始持续扩大。今年第二季，家庭负债总额达4228亿元，其中71.1%是房贷，其余是包括汽车、信用卡、教育和装修贷款在内的个人贷款。

第二季房贷同比增长5.8%，增速与上一季相同。个人贷款同比增长15.0%，高于前一季的14.5%。