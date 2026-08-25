随着黄循财总理在国庆群众大会公布一系列措施，分析师看好本地工业与建筑、旅游、科技板块均能从中受惠；餐饮、零售等板块则可能反遭负面冲击。

以华侨银行首席经济师林秀心、华侨银行投资研究公司总经理李彩莲为首的华侨银行集团研究团队，在星期一（8月24日）发布报告指出，黄总理公布的措施有助于带动可观投资，研究团队因此对新加坡整体股市维持“增持”评级。

报告说：“虽然海峡时报指数的估值仍高于历史平均水平，但我们认为，在预期投资的支持下，股市仍有重估空间。”

谈及各大领域发展前景，华侨银行集团研究说，在建筑板块，黄总理提出的一系列填海和基础设施计划，包括将实马高岛（Pulau Semakau）、毛广岛（Pulau Bukom）和苏东岛（Pulau Sudong）合并成新岛屿以支持“新一代产业”，以及透过填海工程，将圣淘沙（Sentosa）和布拉尼岛（Pulau Brani）整合成综合型旅游目的地等，将为建筑和建材领域创造需求。

“上述计划已扩大了大型公共部门土木工程项目的储备，从而降低市场对需求断崖式下滑的担忧。”

基建项目惠及建筑和建材领域 但须慎选公司

它认为，丰隆亚洲（Hong Leong Asia）、BRC亚洲（BRC Asia）、泛联集团（Pan-United Corporation）等建材供应商，会成为早期受惠者，因为它们涉足混凝土和钢筋业务。

尽管如此，FSM Global研究及投资组合管理部研究分析师高苑惠接受《联合早报》访问时提醒，投资者勿因大型项目的推出，而盲目追捧建筑和建材板块。

她认为，买入前须仔细分析哪些企业较有中标机会。“在承包公共基础设施项目方面，拥有较丰富经验以及执行能力的企业，才有机会脱颖而出。”

至于能源或公用事业板块，华侨银行集团研究认为上述项目将连带扩大电力需求，因此胜科工业（Sembcorp Industries）、吉宝企业（Keppel Ltd）也可获益。研究团队同时提醒，由于填海计划属于长期项目，时间表和预算尚未确定，因此这些公司未必会在短期内受惠。

此外，政府将在未来五年内继续注资推进“旅游业2040”愿景，包括发展占地约120公顷的布拉尼岛，在那里兴建新酒店和景点。

华侨银行集团研究认为，经营着圣淘沙名胜世界（Resorts World Sentosa）的云顶新加坡（Genting Singapore），可受惠于游客人数和消费增加。

黄总理也在国庆群众大会上重申，政府会透过共同资助计划和拨款，提升生产力和协助国人采用人工智能（AI）。

华侨银行集团研究估计，这可能惠及Info-Tech系统，市场或因此更广泛采用公司的AI相关培训课程，以及人力资源管理软件。

分析：延长育儿假或导致服务业缺工

虽然新措施为不少板块捎来好消息，有分析师指出，仍有部分板块无法尝到甜头，甚至有可能遭到负面冲击。

辉立证券研究高级投资分析师庄奕斌受访时说，政府增加育儿假，可能会推升员工缺勤率，这对无法远程工作的行业来说并非好事，首当其冲的是餐饮业。

高苑惠也说，人力成本压力早已笼罩在我国服务业头上，而政府没有借由新的一轮宣布，显著放宽服务业工作准证，餐饮和零售等板块的盈利率或会持续承压。