在新加坡发展的房地产收入增加的背景下，永泰控股（Wing Tai Holdings）下半财年亏损额缩小，从2025年同期的净亏7108万元，缩小77%至1654万元。

董事会建议派发每股3分的终期股息，与上财年持平。另外，董事会也建议派发每股1分的特别股息。

永泰控股星期二（8月25日）在闭市后发布截至2026年6月底的下半财年及全年业绩显示，下半年营收增长195%，达3亿4720万元。

集团每股亏损从一年前的9.32分，缩小至2.16分。集团每股净资产值达3.92元，比2025年同期的3.73元，增长5%。

全年而言，集团全年扭亏为盈，从2025财年的净亏6100万元，在2026财年转为净利2380万元。全年营收则增长168%至6亿1735万元。

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集团说，营收大增主要是因为来自新加坡的房地产发展项目贡献更高，包括嘉溪绿苑（River Green）和嘉湖庭（The LakeGarden Residences）这两个项目逐步确认的销售额。

此外，集团应占联营公司及合资公司业绩盈利为1620万元，相比之下，上一财年为亏损2250万元。

展望未来，集团预计新加坡私宅市场的购买情绪维持稳定。集团将继续在适当时机推出更多住宅单位供销售。

永泰控股星期二闭市股价报1.54元，跌0.65%。