合乐屋（Coliwoo） 截至2026年6月底的第三财季，整体资产组合平均入住率为93.7%，低于去年同期的96.1%。

合乐屋星期二（8月25日）闭市后发布2026财年第三季业务报告。

其中，租赁业务入住率维持在95.0%的较高水平，管理业务入住率则接近满租，达到99.6%。

自有项目的平均入住率为80.8%，主要由于集团拥有212间客房的共居项目Coliwoo Midtown于2026年3月才开始运营，第三财季仍处于入住率逐步提升阶段。

到2026年7月，Coliwoo Midtown的平均入住率已接近90%。

若不考虑Coliwoo Midtown处于运营初期的影响，集团第三财季整体资产组合的平均入住率达到96.0%。

集团在第三财季积极推进资本回收策略。在获得股东批准，并满足一些先决条件后，集团拟以1亿3400万元出售并回租Coliwoo Midtown。

这笔交易预计可带来约4100万元净收益，同时集团将通过一项为期10年的回租安排，继续营运和管理这个拥有212间客房的项目。

集团表示，未来将通过一系列新项目进一步巩固市场地位 ，包括已于7月开业、有382间客房的位于惹兰罗央勿刹（Jalan Loyang Besar）的度假式共居项目，以及预计2027财年第一季开业、拥有368间客房的樟宜商业园酒店项目。

集团预计，可按计划在2026年底前，把新加坡的客房数量增至约4000间，并在2030年前进一步扩大至1万间。

合乐屋星期二闭市股价持平于0.49元。