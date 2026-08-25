美国对伊朗发动新一轮制裁，共制裁60家实体、个人和船只，其中也包括两家新加坡企业和两名个人。

美国财政部当地时间星期一（8月24日）公布上述措施。美国当局说，这是针对伊朗实施“经济窒息”计划的一部分，目标是在全球切断所有维系伊朗政权的经济生命线，直到德黑兰完全陷入孤立。

根据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的制裁名单，有两家新加坡企业和两名个人被列入其中。这包括名为Azure Shipping和Wellbred Capital的两家公司，以及新加坡公民曼苏尔（Mansoor Tayabbhai Gandhi，51岁）和达达绍娃（Narmina Dadashova，43岁）。

曼苏尔是Trans Arctic Global Marine Services公司的所有者。这家公司在新加坡注册，早前已经在2025年7月，因涉嫌协助伊朗石油行业而受到美国制裁。

海外资产控制办公室称，Trans Arctic Global协助伊朗国家油轮公司运输数千万桶石油，并通过马六甲海峡，最终将货物转运至停泊在新加坡东部外港的船只上。

曼苏尔同时也是总部位于新加坡的Arc Chartering和总部位于香港的Sky Oil and Gas Asia Limited的所有者。这两家公司因直接或间接代表他行事或被指控代表他行事，而受到美国制裁。

曼苏尔也是被制裁公司Azure Shipping的前所有者。Azure Shipping因与伊朗国家油轮公司合作，“为受美国制裁的船舶提供船对船服务”，而受到制裁。

另一名与新加坡有关联的人士是达达绍娃。海外资产控制办公室称，她因“冻结财产及财产权益”而受到制裁。

达达绍娃是Alt Capital公司的所有者。根据会计与企业管制局（ACRA）记录，这家公司主要业务是管理咨询服务，次要业务是软件和应用程序的开发。今年5月，美国对Alt Capital公司实施制裁，指控它涉嫌通过多笔交易，出口价值约90万美元（约110万新元）的伊朗石化产品。

此外，英国也于2025年10月对这家公司采取行动，理由是它支持俄罗斯国防部门，或向俄罗斯提供对俄国防部门至关重要的设备。英国还对达达绍娃实施制裁，理由是她破坏乌克兰稳定，或损害、威胁乌克兰的领土完整、主权或独立。

至于被制裁的Wellbred Capital，美国方面称这家大宗商品交易商与伊朗石油运输巨头沙姆哈尼（Mohammad Hossein Shamkhani）有关联。这家公司由苏英安（译音，Soh Eng Ann）全资拥有。