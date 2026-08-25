林增创筑（Lum Chang Creations）下半财年净利同比增加49%至1130万元，营收则同比下滑34%至4806万元。董事会建议派发每股1.0分的年终股息。

林增创筑星期二（8月25日）闭市后发布截至6月底的2026财年下半年及全年业绩。

全年来看，集团净利同比大增72%至2226万元，主要由于毛利率较高的项目持续推进。全年每股盈利同比增长54%，达到3.55分。

集团全年营收则同比减少11%至1亿零157万元，主要由于不同项目的进度和时间安排，导致年内确认的收入减少。

管理层说，尽管营收下降，集团盈利能力仍有所增强，主要受毛利率较高项目的贡献、严格的成本管理，以及更高效的资源运用推动。

截至6月30日，集团净资产为5050万元，比一年前的2320万元增加一倍以上，主要得益于强劲盈利以及配售新股所得的净收益。

加上中期股息在内，2026财年全年股息总额预计约为1450万元，相当于净利约65%的派息率。这高于公司首次公开售股（IPO）时承诺的水平，当时承诺2025财年和2026财年至少派发净利的30%。

集团目前的订单额约为1亿4170万元，主要来自2026财年取得的多个项目。

管理层指出，集团对未来12个月新加坡建筑环境领域的商机保持乐观。尽管行业仍面对建筑成本高企和劳动力供应紧张等挑战，集团将继续坚持轻资产策略，并专注于严格控制成本和提高生产力。

林增创筑去年7月在凯利板上市，今年2月获得新加坡交易所原则上批准，从凯利板转到主板交易。

公司股价星期二闭市跌1.47%，报0.335元。