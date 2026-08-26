2026广药集团国际合作论坛暨全球招商大会8月26日在新加坡圣淘沙名胜世界举行，这是广药集团首次在新加坡召开全球招商大会，标志着广药在全球化布局与国际化战略推进中，迈出关键一步。

会议围绕产学研合作、供应链建设、股权投资合作、中医药文化国际传播等领域探讨交流，广药集团及旗下企业与多家国际合作伙伴签署合作协议。王老吉WALOVI新品同期发布，WALOVI新加坡国际总部正式启动，战略新品“王者英雄”天然能量电解质饮料首次在海外亮相。

争当中新商贸合作排头兵

中国驻新加坡大使馆参赞康伊明致辞介绍新加坡营商与发展环境，祝愿中新经贸往来持续走深走实。新加坡中华总商会核心董事暨商团与会员主席白毅柏高度评价中新两国在经贸、科技、文化等领域的密切往来，期待以本次大会为契机拓展更多务实合作。

广药集团党委书记，董事长李小军表示，新加坡作为东南亚经贸、科创、资本枢纽，是广药集团布局全球市场的关键桥头堡。集团正在大力推进现代化、数字化、科技化、国际化发展，期待与当地政府、高校、企业深度联动，共建开放共赢的大健康产业生态圈。

广药白云山总经理袁诚、副总经理郑坚雄解读了广药集团的创新战略以及“广药好品”计划，表示广药正在以创新驱动品质升级，打造适配国际市场的产品矩阵、塑造全球化品牌形象。

广药也借助大会向全球合作伙伴抛出“橄榄枝”，全面对外开放合作机遇：科研项目管理部聚焦创新中药研发、生物医药技术落地、科研成果转化进行招商推介；人力资源部面向生物医药、国际营销、科研、资本等领域广发“英雄帖”，招揽全球高端人才。

达安基因、王老吉大健康、白云山汉方、白云山何济公等广药集团国际化先锋企业分别作专题讲演，面向全球招募战略客户与优质产品伙伴。从产品合作、科研转化到人才引进，广药打通多维合作通道，向全球合作伙伴释放强烈的合作信号。

在广药集团战略科学家刘建博士主持的主题沙龙环节，王老吉大健康董事长方达锋，新加坡工程院院士、南洋理工大学计算机与数据科学学院副院长关存太，新加坡国立大学化学与生物分子工程系教授、新加坡国立大学广州创新研究院院长赵丹，来恩生物医药有限公司首席执行官彭晓明四位专家，围绕“从产品创新到价值共创——广药集团的科研转化与品牌升级之路”这一核心议题展开深度对话，为广药集团深化国际化布局提供了多元视角与智力支持。（主办方提供）

会议期间，广药集团旗下企业与多家国际合作伙伴签署合作协议——王老吉大健康与宝钢包装达成东南亚供应链战略合作、与南洋理工大学商学院达成产学研合作；白云山汉方公司与新加坡来恩生物医药达成战略合作；何济公与新加坡华贸公司达成合作；广药私募与沃博联达成合作；白云山生物与WSTD国际控股达成意向合作。

国际化从“点状突破”走向“系统深耕”

此外，王老吉大健康也作了王老吉WALOVI全球品牌战略宣讲，WALOVI新加坡国际总部正式启动，将统筹品牌推广、渠道管理与客户服务，同时探索境外加工、本地灌装等供应链模式，提升产品对区域市场的适配效率，未来还将承担全球业务统筹、产业并购、跨境资金管理与国际化人才引进等职能，为海外拓展提供系统化支撑。

今年5月，王老吉已在广州举行全球招商大会，并与来自南美、非洲、中亚等10个国家的合作伙伴签署经销合作协议。新加坡国际总部的正式启动，标志着王老吉以新加坡为战略支点、进一步提速深耕亚细安（中国称东盟）市场，国际化战略从“点状突破”走向“系统深耕”。

WALOVI新加坡国际总部正式启动。（主办方提供）

WALOVI“王者英雄”能量电解质新饮收发。（主办方提供）

作为王老吉战略新品，WALOVI“王者英雄”能量电解质新饮以人参、咖啡豆等天然植物为原料，不含合成牛磺酸和人工咖啡因，精准切中全球年轻消费者从“透支后补救”转向“日常好状态”的消费趋势。王老吉选择在新加坡首发面向国际的饮品，既是对全球天然健康消费趋势的回应，也代表着王老吉新一代天然植物饮料战略正式走向全球。

本次大会既是广药集团推进国际化战略的关键举措，也是广州医药健康产业“走出去”的务实行动。未来，广药集团将以新加坡为战略支点，深耕东南亚、辐射全球市场，加速从产品出海迈向技术出海、品牌出海、生态出海，为全球医药健康产业发展贡献中国企业的智慧与力量。

广药集团、广药白云山与凤凰卫视联合出品的大型健康人文深度对话纪实节目《碳基的幸福生活》，将围绕饮食、睡眠、情绪、工作、呼吸、免疫、生育等12个全人类共通的碳基生命命题展开实地体验、深度对谈与观点碰撞。该节目据悉已于广州陈李济博物馆开机，预计年内与观众见面。（主办方提供）

广州市人民政府副市长胡浩、新加坡企业发展局中国司司长胡丽燕、党委副书记、董事、工会主席徐彬、广药白云山总经理袁诚在，及来自政企、科研院校、投资机构、行业协会和媒体近300位宾客出席。

【本文由广药集团呈献】