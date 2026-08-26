由于多数科技股在一轮下跌后迎来反弹，美国三大股指一同走高。纳斯达克指数上扬0.66%；标普500指数、道琼斯工业指数则分别上升0.32%和0.30%。

晶片设计巨头超微半导体（AMD）反弹接近5%；美国数据储存设备商希捷（Seagate）也表现不俗，走高超过3%。存储晶片巨头美光（Micron）、人工智能（AI）晶片龙头英伟达（Nvidia）双双迎来超过2%的涨幅。

值得一提的是，英伟达将在美国时间星期三（8月26日）公布2027财政年次季业绩，这将成为科技或AI相关股表现的风向标。市场预测，英伟达将获得919亿美元（约1166亿新元）营收，每股盈利介于2.08美元至2.09美元。

另一方面，由于美国和伊朗暂无爆发新的大规模军事冲突，油价因而开始回调。截至星期二（25日），布伦特原油价格报每桶84.01美元，跌1.42%；过去五个交易日内则已跌超过4%。

以下是星期三可关注的股票：

1）新加坡邮政（Singapore Post）在截至今年6月30日的2026／2027财政年首季里，获得410万元营业盈利（operating profit），同比上扬55%。同时，公司营收下滑0.9%至9340万元。

新加坡邮政星期三发布业务进展报告指出，首季经营环境仍充满挑战，邮件和国际投递业务均面临负面冲击。邮政局网络、房地产资产业务的营收则逆势增长。

同时，油价走高也导致燃料成本上升，但新加坡邮政已透过优化配送路线以及电费对冲措施，缓解相关影响。

星期二闭市，新加坡邮政跌2.94%至0.33元。

2）创值科技（Addvalue Technologies）独资子公司Addvalue Solutions，已和美国通信公司卫讯卫星（Viasat）达成协议，透过后者的HaloNet托管服务，为美国政府客户提供，创值科技旗下的星间数据中继系统（Inter-Satellite Data Relay System，简称IDRS）服务。

创值科技星期二发文告指出，据上述协议，卫讯卫星会把IDRS终端及服务整合进HaloNet产品组合中，成为一项综合解决方案。

创值科技首席执行官陈开邦说：“我们透过此次合作，将双方互补的优势结合起来，为美国政府客户实现他们的愿景。”

星期二闭市，创值科技收报0.15元，无涨跌。

3）企鹅国际（Penguin International）获新加坡国防部颁发一项合同，为海军设计与建造两艘登陆艇。受保密义务约束，合约价值无法公开。

企业国际星期二发文告指出，这是公司首次以总承包商（Prime Contractor）的身份，参与海军的军舰建造项目，这也是公司近50年以来的重要里程碑。

上述合约预计会从2027财政年起，对公司的营收和盈利带来正面贡献。

企业国际星期二涨1.85%至1.65元。

4）林增创筑（Lum Chang Creations）下半财年净利同比增加49%至1130万元，营收则同比下滑34%至4806万元。董事会建议派发每股1.0分的年终股息。

全年来看，集团净利同比大增72%至2226万元，主要由于毛利率较高的项目持续推进。全年每股盈利同比增长54%，达到3.55分。

公司股价星期二闭市跌1.47%，报0.335元。