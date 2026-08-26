印度航空（Air India）据报正寻求两大股东塔塔集团（Tata Sons）和新加坡航空公司注资15亿美元（约19亿新元），以应对持续亏损的情况和推进转型计划。

路透社星期二（8月25日）引述两名知情人士报道，印航希望尽快获得这笔资金，款项可能分批注入。目前相关磋商仍在进行，股东尚未作出决定。

其中一名知情人士说，新航须参与这轮融资，注资计划才能落实。

塔新航空（Vistara）在2024年11月与印航合并后，新航取得印航25.1%的股权，塔塔集团持有其余股权。

印航一年亏损近30亿元

印航和旗下廉价航空公司印度快运航空（Air India Express）在截至2026年3月底的财年合计亏损23亿3000万美元，较上一财年增加逾一倍。路透社报道，这是印航有记录以来最高年度亏损。

印航亏损也拖累新航业绩。在截至3月底的这个财年，新航来自印度航空的应占亏损达9亿4520万元，相当于集团全年净利的近八成。

截至6月底的2027财年第一季，新航集团净亏7600万元。新航说，联号公司印度航空分摊的亏损增加4200万元，是业绩转差的因素之一。

多重因素加重印航亏损

此外，印航正投入数十亿美元推动转型，包括翻新现有机队。然而，全球供应链受阻，也拖慢机队翻新进度。

外部冲击也进一步加重印航的亏损。巴基斯坦禁止印度航空公司使用领空，迫使印航航班绕道；中东地缘政治冲突也扰乱国际航线。

此外，去年发生的空难也对印航的营运造成冲击。2025年6月12日，印度航空一架波音787-8梦想客机在起飞后不久坠毁，造成260人遇难。

面对持续亏损，塔塔集团要求印航削减成本。路透社此前报道，印航也要求空中客车和波音延后交付数百架已订购的客机。

印度塔塔集团董事长兼印航董事长陈哲（Natarajan Chandrasekaran）说，除了供应链问题，印航还须整顿旧有系统、企业文化和机队，整个扭亏过程可能需要长达10年。

陈哲已确认，他不会在2027年2月20日任期届满后寻求连任印度塔塔集团董事长。