新加坡目前重点推动人工智能（AI）在金融、先进制造、互联互通与物流，以及医疗保健四大领域的发展应用，通过这些领域产生更广泛的溢出效应，带动整体经济转型。

贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期三（8月26日）在新加坡滨海湾金沙会展中心举行的全球知识产权论坛的部长级对话上指出这点。

不过，他强调，AI的发展必须以人为本。新加坡推动AI采用和转型的核心，是确保技术发展最终与人并行，让经济和员工都能从中受益。

陈诗龙说，上述四个领域合计占我国国内生产总值（GDP）超过40%，新加坡过去几十年已在这些领域建立产业、人才和创新生态。“我们对这些领域更加熟悉，也知道其中的机会所在，因此我们已大力推动这些领域的AI任务、卓越中心等。”

AI能带来多大提升 要看个人和企业转型

陈诗龙认为，AI将成为知识普及的重要“平衡器”（leveler），如同上一代人的数码能力，能进一步提升、辅助和赋能各层面的劳动者。AI未来将渗透经济各个层面，但个人和企业能否转型，以及重新设计工作流程，将决定AI能够带来多大程度的提升。

陈诗龙也强调，新加坡必须不断创新，以应对人口规模较小所带来的限制。他说，亚细安人口约6亿6000万，而新加坡人口约600万，因此新加坡要继续保持竞争力，应持续创新、深化生态和网络，并不断寻找新的增长空间。

他指出，新加坡过去60年建立的生态已形成一个高度集中的“超级磁铁”集群，吸引顶尖人才、创新资金、风险投资和耐心资本在本地汇聚，使企业能够在短时间内接触到所需的资源。

在创新投资方面，陈诗龙说，研究、创新与企业（RIE）2030计划已承诺投入370亿元，相当于国内生产总值的约1%。随着这些资金投入创新，所产生的知识产权和其他无形资产也必须进一步转化为经济价值，这正是新加坡知识产权战略（SIPS）2030所发挥的作用。

每个创意都有价值 应尽早申请知识产权

陈诗龙也提到，政府正进一步强化创业生态，从创意构思、概念验证、开发最低可行产品、获得首轮股权投资，到取得首个客户、进军区域市场及最终走向全球，为创业者提供不同阶段的支持。

他最后强调，企业和创新者应尽早重视知识产权，因为“每一个创意都有价值。”

他说，只要创意被记录下来并进一步发展，即使只有一名天使投资者有兴趣，也应该着手申请知识产权。