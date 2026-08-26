新加坡金融科技节 （Singapore FinTech Festival）将于11月18日至20日在新加坡博览中心举行，重点探讨人工智能（AI）、全球资金流向、投资、人才和金融监管等课题。

新加坡金融管理局和全球金融与技术网络星期三（8月26日）发布联合文告说，两家机构将与新加坡银行公会合作举办金融科技节。

主办方将邀请金融业者在活动上探讨人工智能带来的诈骗和网络安全风险、全球资本流向变化、人工智能相关投资热潮能否持续，以及金融机构如何培训受人工智能影响的员工。

与会者也将讨论监管、治理和风险管理框架如何跟上科技发展，在推动创新的同时维护金融体系的信任和韧性。

在金融科技节举行前夕，主办方也将于11月16日至17日在滨海湾金沙会展中心举行Insights2040年度会议。会议只限受邀者参加。

去年的金融科技节吸引超过7万名参与者，同比增加近8%，也创下历年新高。