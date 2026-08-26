在电子业和精密工程业强劲增长的带动下，新加坡7月整体制造业产值同比增长6.8%，但增速较前一个月有所放缓。若剔除生物医药制造业，产值同比增长8%。

根据新加坡经济发展局星期三（8月26日）发布的预估数据，经季节调整后，7月制造业产值环比增长2.3%；若不包括生物医药制造业，环比增幅则为0.8%。

5月和6月的整体制造业产值，分别同比增长17.8%和7.5%。

在制造业六大领域中，有四个取得增长。

权重最大的电子业同比增长11.2%。这有赖于人工智能推动资讯通信与消费者电子产品，以及半导体产品的需求。

精密工程增长17.7%。其中，机械与系统领域的半导体设备产量有所上升；精密模块与零部件领域也提高部分产品的产量。

交通工程和一般制造业分别增长10.8%和4.9%。

生物医药同比下滑5.3%，原因是医疗科技领域的医疗设备出口订单放缓，而且制药领域生产的活性制药原料组合也有所变化。

化学工业的表现则受到石油和石化领域放缓的影响，同比下跌10.6%。