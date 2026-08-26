在新加坡上市的人工智能客户体验平台投酷（Toku），同一家马来西亚领先银行集团签订为期五年的新合作项目。

投酷星期三（8月26日）发文告指出，上述项目是在今年8月取得，也是投酷与上述银行开展的第二个项目。受限于保密协议，银行名称和项目金额均无法公开。

投酷续指，新项目将进一步深化公司在马来西亚银行业的业务布局。

创始人兼首席执行官托马斯·拉布尔（Thomas Laboulle）说：“受监管领域里的企业会选择值得信赖的合作伙伴，而客户再次委托项目，是对公司信任的有力体现。”

托马斯·拉布尔也说，今年上半年属于投酷的投资期，下半年则进入转化期。

公司补充说，截至6月30日，手上订单额已比上市发售文件所记录的水平增长25%，至约2930万美元（约3700万新元）。每年贡献超过50万美元收入的一级客户数量，也增加超过一倍。

公司指出，这项业务进展符合管理层的预期，即下半年的有机营收同比增幅，将超过上半年录得的13%。

截至星期三下午2时30分，投酷股价报0.162元，上升3.19%。